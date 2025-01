Im Vor­feld des bun­des­wei­ten „Tages der Ele­men­tar­bil­dung“ am 24. Janu­ar 2025 setz­te die Bil­dungs­an­stalt für Ele­men­tar­päd­ago­gik (BAf­EP) der Don Bosco Schu­len Vöck­la­bruck ein star­kes Zei­chen für die Bedeu­tung der früh­kind­li­chen Bil­dung. Mit der Ver­an­stal­tung „Come Tog­e­ther Ele­men­tar­päd­ago­gik“ am 21. Janu­ar 2025 wur­de ein Raum geschaf­fen, um die wert­vol­le Arbeit im Bereich der Ele­men­tar­päd­ago­gik ins Zen­trum der Auf­merk­sam­keit zu rücken.

Ver­net­zung im Fokus

Ziel der Ver­an­stal­tung war es, die Schlüs­sel­rol­le der Ele­men­tar­bil­dung sicht­bar zu machen und den direk­ten Aus­tausch zwi­schen Absolvent/innen der BAf­EP – sei es aus der 5‑jährigen Aus­bil­dung, dem Abend­kol­leg oder der 3‑jährigen Fach­schu­le – und poten­zi­el­len Arbeit­ge­bern zu för­dern. Zahl­rei­che Trä­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen aus dem Bereich der Ele­men­tar­päd­ago­gik nutz­ten die Gele­gen­heit, ihre Ein­rich­tun­gen zu prä­sen­tie­ren und mit den ange­hen­den Fach­kräf­ten in Kon­takt zu treten.

Infor­ma­ti­ve Prä­sen­ta­tio­nen und direk­te Gespräche

Ein beson­de­res High­light waren die 10-minü­ti­gen Prä­sen­ta­tio­nen der Trä­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen auf der Büh­ne des Fest­saals. Dabei stell­ten sich unter ande­rem die Bil­dungs­di­rek­ti­on OÖ, die Cari­tas OÖ, der Fami­li­en­bund OÖ, die Kin­der­freun­de OÖ, die Lebens­hil­fe OÖ sowie der Ver­ein für fran­zis­ka­ni­sche Bil­dung vor. In kom­pak­ter Form gaben die Vertreter/innen die­ser Orga­ni­sa­tio­nen Ein­bli­cke in The­men wie Bewer­bungs­ver­fah­ren, Anstel­lungs­be­din­gun­gen, Zusatz­leis­tun­gen und Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te. Die­se Prä­sen­ta­tio­nen boten eine her­vor­ra­gen­de Grund­la­ge für die anschlie­ßen­den Gesprä­che an den Mes­se­stän­den, bei denen wert­vol­le Kon­tak­te geknüpft und mög­li­che Koope­ra­tio­nen ange­sto­ßen wurden.

Enga­ge­ment für die Zukunft der Elementarbildung

Die Ver­an­stal­tung war mehr als nur ein Netz­werktref­fen – sie unter­strich die enge Zusam­men­ar­beit der BAf­EP Vöck­la­bruck mit ihren Aus­bil­dungs-Kin­der­gär­ten, ‑Krab­bel­stu­ben bzw. ‑Hor­ten und die Bedeu­tung, die die Schu­le der nach­hal­ti­gen Wei­ter­ent­wick­lung der Ele­men­tar­bil­dung bei­misst. Neben dem Fei­ern des „Tages der Ele­men­tar­bil­dung“ dien­te das „Come Tog­e­ther Ele­men­tar­päd­ago­gik“ vor allem dazu, das Bewusst­sein für die Rele­vanz der früh­kind­li­chen Bil­dung zu stär­ken und Impul­se für die Zukunft zu setzen.

Mit die­ser gelun­ge­nen Ver­an­stal­tung zeig­te die BAf­EP Don Bosco ein­mal mehr, wie wich­tig der Dia­log zwi­schen Aus­bil­dung, Pra­xis und Trä­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen für die Siche­rung der Qua­li­tät in der Ele­men­tar­bil­dung ist.