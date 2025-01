Auf geht’s UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den, die am Sams­tag 11.1.2025 in Graz gegen den ATSE Graz, mit dem Ziel das Punk­te­kon­to auf Platz zwei um drei Zäh­ler zu erhö­hen, ist auf­ge­gan­gen. Spiel­be­ginn 18:30 Uhr. Mit eini­gen Tor­chan­cen auf bei­den Sei­ten mit Vor­tei­len für die Gmund­ner Haie gelang in den ers­ten 20 Minu­ten (abge­se­hen von je zwei Straf­mi­nu­ten auf bei­den Sei­ten) kein Tref­fer. Pau­sen­stand 0:0.

Jetzt geht’s los! Eine Minu­te im zwei­ten Drit­tel gespielt. Adri­an Rosen­ber­ger spielt ab auf Eli­as Kol­ler und es steht nach einem geziel­ten Schuss 0:1 für die Sharks. Nur 6 Sekun­den! spä­ter ein Solo­lauf von Albin Schus­ter, der unhalt­bar die Hart­gum­mi­schei­be zum 0:2 für Gmun­den ver­senk­te! Dann wie­der ein auf und ab von bei­den Mann­schaf­ten mit eini­gen guten Tor­chan­cen, die aber von den Tor­leu­ten bra­vou­rös ver­ei­telt wur­den. In Minu­te 37:39 ver­kürzt Rupert Stroh­mei­er auf 1:2. Es bleibt span­nend, lei­der konn­ten die Sharks von 36 Tor­schüs­sen bis­her nur zwei ver­wer­ten! Luka Grac­nar parier­te eben­falls bereits 19 von 20 Schüs­sen auf sei­nen Kas­ten. Mit 1:2 für die Sharks Gmun­den ging es nach 40 Minu­ten in die zwei­te Pau­se. Jetzt noch­mals alle Kräf­te für den letz­ten Spiel­an­schnitt sam­meln, lau­te­te die Devise.

Im letz­ten Spiel­ab­schnitt ein offe­ner Schlag­aus­tausch bei­der Mann­schaf­ten. In Minu­te 45:15 pas­sier­te es. Luca Rodi­ga ver­wer­tet ein idea­les Zuspiel von Cody Wick­strom zum Aus­gleich 2:2. Die­ses Eis­ho­ckey­spiel hat­te es in sich und stra­pa­zier­te die Ner­ven der Trai­ner und Betreu­er samt Zuschau­er! Power­play Chan­ce in der 55. Spiel­mi­nu­te für die Gmund­ner Haie. In der letz­ten Sekun­de der Über­zahl traf Albin Schus­ter nach Assist von Nick­las Mayr­hau­ser und Lau­rens Ober zum 2:3 ins Schwar­ze. Die Gast­ge­ber nah­men eine Minu­te vor Spie­len­de den Tor­mann aus dem Spiel und mach­ten für einen 6. Feld­spie­ler Platz! Aber ohne Erfolg. Die UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den sieg­ten mit 2:3 und fah­ren mit drei Punk­ten am Kon­to nach Hau­se. Platz 2 der Tabel­le mit 25 Punk­ten hin­ter WEV mit 27 Punk­ten konn­te bei­be­hal­ten wer­den! Dahin­ter der KSV Kap­fen­berg auf Platz 3, HDK Maribor/Slowenien Platz 4 und Schluss­licht ATSE Graz auf dem 5. Platz.

Im Tele­fo­nat mit Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner gleich nach dem Spiel sag­te er: „Ja, es war nichts für schwa­che Ner­ven. Mei­ne Cracks hat­ten zwar die gan­ze Begeg­nung die Nase vor­ne und eine Unmen­ge an Tor­schüs­sen, konn­ten aber den geg­ne­ri­schen Goa­lie Paul Mocher, der genau wie unser Tor­mann Luka Gra­car eine tadel­lo­se Par­tie spiel­te, nur drei mal bezwin­gen. Unser Ziel 3 Punk­te mit nach Hau­se neh­men hat mein Team geschafft und dazu gra­tu­lie­re ich herz­lich. Jetzt kommt nächs­ten Sams­tag 18.1.2025 die nächs­te Aus­wärts­par­tie gegen HDK MARIBOR/Slowenien und dann die bei­den wich­ti­gen Heim­spie­le am Sams­tag 25.1.2025 gegen ATSE Graz und Tags dar­auf am Sonn­tag 26.1.2025 gegen HDK MARI­BOR in der Eis­hal­le Gmun­den. Spiel­be­ginn jeweils 18:30 Uhr. Ange­peilt wer­den auch hier Sie­ge für eine gute Aus­gangs­po­si­ti­on in der Play off Run­de, da mit die­sen Begeg­nun­gen die Vor­run­de in der ÖEL — öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga been­det ist!“.