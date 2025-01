Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Bezirk: Vöck­la­bruck und Gmun­den (Salz­kam­mer­gut)

Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 1,7 Grad fiel der Dezem­ber ca. 1,3 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020). Dabei zeich­ne­te sich die ers­te Deka­de durch recht nas­ses Wet­ter aus, die zwei­te Deka­de blieb sehr wech­sel­haft mit Sturm und Regen, die letz­te Deka­de domi­nier­te mit Son­ne und Nebel und etwas Regen und teil­wei­se Schneefall.

Laut METEO-data (Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter) zeich­ne­te sich der Dezem­ber durch eher unspek­ta­ku­lä­res Wet­ter aus, also ohne meteo­ro­lo­gi­schen „Höhe­punk­te“. Bis kurz vor Weih­nach­ten über­wog der Dezem­ber tief­druck­ge­präg­tes Wet­ter mit häu­fi­gen Regen­fäl­len vor allem in den ers­ten zehn Tagen. Der Win­ter zeig­te sich nur sel­ten mit weni­gen Zen­ti­me­tern Schnee, vor allem am 9. und 10. Dezem­ber. An 16 Tagen wur­den bei den Tem­pe­ra­tu­ren Höchst­wer­te von min­des­tens +5 Grad regis­triert. Pünkt­lich zu Weih­nach­ten gab es wenigs­tens in Lagen ober­halb von 550 bis 600 m eine wei­ße Über­ra­schung, dar­un­ter blieb es grün.

Nach Weih­nach­ten domi­nier­te dann hoch­druck­ge­präg­tes Wet­ter mit Son­ne und Nebel. Hier wur­den dann auch die abso­lu­ten Tiefst­wer­te um ‑5 Grad gemes­sen. Sturm­mä­ßig wur­den ledig­lich am 15. Dezem­ber gebiets­wei­se Böen um 60 km/h gemes­sen, wie z.B. in Vöck­la­bruck, in der Nacht zum 20. Dezem­ber gab es etwas ver­brei­te­ter stür­mi­sche Böen mit 72 km/h in Vöck­la­bruck, 69 km/h in See­wal­chen und 65 km/h in St. Wolfgang.

Bei den Nie­der­schlags­men­gen wur­den in den meis­ten Regio­nen in etwa das lang­jäh­ri­ge Mit­tel erreicht, so betrug die Monats­men­ge in See­wal­chen etwa 74,9 mm. Am 6. Dezem­ber wur­de dabei die höchs­te Tages­men­ge von 27,8 mm gemes­sen. In Bad Goi­sern waren es am sel­ben Tag 20 mm, in Bad Ischl 19 mm. Spit­zen­rei­ter war Mond­see mit 36 mm am 6. Dezember.

Wie sieht es nun im Jän­ner aus? Der Jän­ner kann im Prin­zip alles, von mild und stür­misch bis hin zu kalt und viel Schnee. Sta­tis­tisch gese­hen star­tet der Jän­ner meist mit einer win­ter­li­chen Pha­se. Im Mit­tel­wert gibt es 11 Eis­ta­ge. (Ein Eis­tag ist ein Tag der stän­dig unter den Gefrier­punkt bleibt.) Im Durch­schnitt gibt es 18 Tage mit einer Schneedecke.