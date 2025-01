Ein beson­de­rer Moment der Tra­di­ti­on und des Brauch­tums fand am ver­gan­ge­nen Sams­tag in Pfandl statt:

Mit­glie­der der Haid­ner Glöck­ler, die jedes Jahr mit ihren pracht­vol­len Kap­pen in Pfandl und Umge­bung lau­fen, tra­fen sich mit den Isch­ler Pran­ger­schüt­zen und prä­sen­tier­ten eine neu gestal­te­te Glöck­ler­kap­pe. Die­se wur­de in 460 Arbeits­stun­den ange­fer­tigt und zeigt als Motiv die Isch­ler Pran­ger­schüt­zen, deren Wap­pen und Fahne.

Dadurch sind die Pran­ger­schüt­zen, die beim Glöck­ler­lauf in Pfandl am Kir­chen­platz die Ver­an­stal­tung mit einem Schuss eröff­nen in einer Kap­pe ver­ewigt. Der Obmann bedank­te sich herz­lich bei den Mit­glie­dern der Haid­ner Glöckler!