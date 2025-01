Att­nang-Puch­heim. Bereits zum zwei­ten Mal gas­tier­te das hoch­ka­rä­ti­ge Salon­or­ches­ter Bad Goi­sern in Att­nang-Puch­heim zum Neu­jahrs­kon­zert. Gemein­sam mit der bezau­bern­den und auch schau­spie­le­risch talen­tier­ten Sopra­nis­tin Sophie Schnei­der aus Bad Ischl wur­de der unter Denk­mal­schutz ste­hen­de alte Kino­saal zum Beben gebracht. Die ers­te Hälf­te des Kon­zert­abends wur­de Johann Strauß gewid­met. Das Orches­ter zeig­te u. a. bei der Trit­sch Tratsch Pol­ka, dass es auch gesang­lich eini­ges zu bie­ten hat. Im zwei­ten Teil des Kon­zer­tes ent­führt die jun­ge Solis­tin u.a. mit „I feel pret­ty“ von Leo­nard Bern­stein in die Welt des Musi­cals und für flot­ten Swing sorgt Kla­ri­net­tist Man­fred Sti­mez. Als Zuga­be gab’s obli­ga­to­risch den Radetz­ky­marsch, bei dem im Takt begeis­tert mit­ge­klatscht wur­de. Nicht nur ein­mal gab’s Stan­ding Ova­tions vom rest­los begeis­ter­ten Publi­kum. „Ein fan­tas­ti­scher Kon­zert­abend“, so waren sich die Besu­cher beim Heim­ge­hen einig.