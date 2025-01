Die Gemein­de Gam­pern wur­de beim renom­mier­ten “Heu­te for Future Award” mit dem zwei­ten Platz in der Kate­go­rie Städ­te und Gemein­den aus­ge­zeich­net. Die Aus­zeich­nung wür­digt her­aus­ra­gen­de Kli­ma­schutz­pro­jek­te und soll wei­te­re Initia­ti­ven zur Bewäl­ti­gung der Kli­ma­kri­se inspirieren.

Stei­gen­des Enga­ge­ment im Klimaschutz

Aus­ge­zeich­net wur­de in drei Kate­go­rien: Unter­neh­men, Zivil­ge­sell­schaft sowie Städ­te und Gemein­den. Ziel ist es, Pro­jek­te her­vor­zu­he­ben, die nicht nur aktiv zur Min­de­rung der Kli­ma­wan­del­fol­gen bei­tra­gen, son­dern auch eine Vor­rei­ter­rol­le in der nach­hal­ti­gen Trans­for­ma­ti­on über­neh­men. 2024 wur­den ins­ge­samt 131 Ein­rei­chun­gen aus ganz Öster­reich gezählt – ein kla­res Zei­chen für das stei­gen­de Enga­ge­ment im Klimaschutz.

Eine 14-köp­fi­ge Jury, dar­un­ter unter ande­rem Kli­ma­for­sche­rin Dr. Hel­ga Kromp-Kolb und Umwelt­me­di­zi­ner Dr. Hans-Peter Hut­ter, hat­te die anspruchs­vol­le Auf­ga­be, die bes­ten Pro­jek­te des Lan­des auszuwählen.

Kom­mu­na­les Strommanagement

Die Gemein­de Gam­pern konn­te mit ihrem inno­va­ti­ven Pro­jekt „Strom­ma­nage­ment auf kom­mu­na­ler Ebe­ne“ über­zeu­gen und sich gegen eine star­ke, öster­reich­wei­te Kon­kur­renz durch­set­zen. Das Pro­jekt zeigt ein­drucks­voll, wie loka­le Ener­gie­nut­zung opti­miert und nach­hal­ti­ge Struk­tu­ren geschaf­fen wer­den kön­nen. Ziel ist es, die Ener­gie­ef­fi­zi­enz zu stei­gern, Res­sour­cen zu scho­nen und gleich­zei­tig Vor­bild für ande­re Gemein­den zu sein.

Gro­ße Aner­ken­nung für Gampern

„Die Aus­zeich­nung mit dem zwei­ten Platz ist eine gro­ße Ehre und bestä­tigt unser Enga­ge­ment im Bereich des Kli­ma­schut­zes. Der Preis macht deut­lich, dass auch klei­ne­re Gemein­den ihren Bei­trag leis­ten kön­nen, wenn alle an einem Strang zie­hen“, freut sich Bür­ger­meis­ter Jür­gen Lachinger.

Die fei­er­li­che Preis­ver­lei­hung fand am 22. Jän­ner 2025 in der Marx Hal­le in Wien statt. Die Gemein­de Gam­pern freut sich über die Aner­ken­nung und sieht die Nomi­nie­rung als Ansporn, wei­ter­hin mit Enga­ge­ment und Inno­va­ti­on für den Kli­ma­schutz einzutreten.