Der Lions Club Bad Ischl leis­tet einen wesent­li­chen Bei­trag zur Finan­zie­rung die­ser Akti­on zum Schutz unse­rer Kin­der in den Volks­schu­len St. Wolf­gang und Rußbach

„Mein Kör­per gehört mir“ nennt sich ein Kin­der­auf­klä­rungs­pro­gramm, das vom Gra­zer Zen­trum für Gewalt­prä­ven­ti­on seit vie­len Jah­ren für Volks­schu­len in ganz Öster­reich ange­bo­ten wird. In den nächs­ten Wochen wird die­se Initia­ti­ve an den bei­den Volks­schu­len der Gemein­de St. Wolf­gang durchgeführt.

Als ers­ter Schritt fin­det dabei ein Infor­ma­ti­ons­abend für die Eltern und Leh­re­rIn­nen der Kin­der der drit­ten und vier­ten VS-Klas­sen statt, bei dem das Kon­zept vor­ge­stellt wird. Das Prä­ven­ti­ons­pro­gramm wird dann von zwei Schau­spie­lern in drei inter­ak­ti­ven Thea­ter­stü­cken über drei Wochen, getrennt für drit­te und vier­te Klas­sen, durch­ge­führt. Alters­ge­recht und behut­sam wer­den die Kin­der mit dem Pro­blem­be­reich sexu­el­ler Über­grif­fe kon­fron­tiert, Pro­blem­punk­te wer­den klar ange­spro­chen und die Viel­zahl denk­ba­rer Beläs­ti­gun­gen aufgezeigt.

Die­se Situa­tio­nen wer­den dann aus­führ­lich bespro­chen, das Ziel ist es, die Kin­der ent­spre­chend zu sen­si­bi­li­sie­ren, ihnen zu zei­gen, wie sie sich aus einer unan­ge­neh­men Lage gefahr­los und gewalt­los ent­fer­nen kön­nen. Sie sol­len dazu ermu­tigt wer­den, kon­se­quent nein sagen zu kön­nen und nega­ti­ve Vor­komm­nis­se auch zu artikulieren.

Lions Prä­si­dent Andre­as Wie­der und Spen­den­be­auf­trag­ter Bru­no Die­sen­rei­ter über­brach­ten Michae­la Pilz, der Lei­te­rin der bei­den Volks­schu­len, die Zusa­ge, dass der Lions Club neben wei­te­ren Unter­stüt­zern zur Finan­zie­rung bei­tra­gen wird; die Freu­de bei den Schüler*innen und ihrer Direk­to­rin war groß – und schon bald wird das Pro­gramm starten.