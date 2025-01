Mit schwe­rem Gerät muss­ten die Feu­er­weh­ren am 27. Jän­ner 2025 einen LKW ber­gen, der von einer stark ver­eis­ten Fahr­bahn gerutscht war.

“Eigent­lich woll­te der Len­ker eines voll bela­de­nen LKWs nur Fut­ter­mit­tel zustel­len, sein Navi lots­te ihn dazu auf eine Stra­ße in der Goi­se­rer Ort­schaft Wei­ßen­bach. Doch in einem Anstieg rut­sche der LKW dann plötz­lich von der völ­lig ver­eis­ten Stra­ße in einen Gra­ben. Ein Wei­ter­kom­men war unmög­lich, wes­halb die Feu­er­weh­ren Bad Goi­sern und Wei­ßen­bach alar­miert wurden.

Auf­wän­di­ger Bergungseinsatz

Für die eigent­li­che Ber­gung war es jedoch not­wen­dig, mit dem Last­fahr­zeug der FF Bad Goi­sern bis zur Chor­in­sky­klau­se und dann wie­der kilo­me­ter­lang tal­aus­wärts zu fah­ren. Erst so konn­te die leis­tungs­star­ke Ber­ge­seil­win­de zum Ein­satz gebracht wer­den, um den LKW wie­der aus dem Gra­ben und auf die Fahr­bahn zu zie­hen. Wei­ters orga­ni­sier­ten die Feu­er­wehr­kräf­te zusätz­li­che Schnee­ket­ten und mon­tier­ten die­se auf die LKW-Rei­fen, sodass der Len­ker wie­der sicher tal­wärts fah­ren konn­te”, berich­tet die FF Bad Goisern.