Am Sams­tag, 25.01.2025, ver­an­stal­te­te der USC Grün­au-Kas­berg am Ochsenboden/Kasberg einen Ener­gie AG Nach­wuchs­cup Rie­sen­tor­lauf. Rosa Bau­er (Jg. 2012), von der ASKÖ Dach­stein West Bad Goi­sern, lag nach dem ers­ten Durch­gang noch auf Zwi­schen­rang zwei, konn­te das Ren­nen nach einem beherz­ten zwei­ten Lauf aber noch für sich ent­schei­den und fei­er­te Ihren zwei­ten Sai­son­sieg in die­ser lan­des­wei­ten Renn­se­rie. Auf­grund Ihrer bis­he­ri­gen Leis­tun­gen wur­de Sie mit vier wei­te­ren Mädls der Jahr­gän­ge 2011/2012 nach dem Ren­nen vom LSVOÖ für die ÖSV Schü­ler­testren­nen, die die­se Woche am Glun­ge­zer in Tirol aus­ge­tra­gen wer­den, nominiert.