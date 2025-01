Am Sonn­tag, dem 26. Jän­ner 2025, fand im Stadt­saal Vöck­la­bruck eine Mozart­ma­ti­nee unter der Lei­tung von David Pen­netz­dor­fer statt. Die Ver­an­stal­tung begeis­ter­te das Publi­kum mit einem abwechs­lungs­rei­chen und humor­vol­len Pro­gramm, das Wer­ke von Ros­si­ni, Mozart, Brei­ner und Haydn umfasste.

Die Mati­nee begann schwung­voll mit Gioa­chi­no Ros­si­nis Ouver­tü­re zu „Il Signor Bruschi­no“, deren char­man­tes Alle­gro das Publi­kum sofort in den Bann zog.

Anschlie­ßend brach­te Wolf­gang Ama­de­us Mozarts humor­vol­le, titel­ge­ben­de Kom­po­si­ti­on „Ein musi­ka­li­scher Spaß“ (KV 522) das Publi­kum zum Schmun­zeln. Mit den vier Sät­zen Alle­gro, Menu­et­to, Ada­gio can­ta­bi­le und Pres­to per­si­flier­te Mozart auf genia­le Wei­se die Dilet­tan­ten sei­ner Zeit – eine iro­ni­sche, aber musi­ka­lisch anspruchs­vol­le Dar­bie­tung, die das Orches­ter mit Leich­tig­keit und Witz meisterte.

Ein High­light war Peter Brei­ners „Beat­les Con­cer­to Grosso in the Style of Hän­del“, eine krea­ti­ve Ver­schmel­zung von Klas­sik und Pop. Die barock inspi­rier­ten Arran­ge­ments von Beat­les-Songs wie „She Loves You“, „Lady Madon­na“, „Fool on the Hill“, „Honey Pie“ und „Pen­ny Lane“ begeis­ter­ten das Publi­kum. Der spie­le­ri­sche Umgang mit den welt­be­rühm­ten Melo­dien in Kom­bi­na­ti­on mit baro­cken Klang­struk­tu­ren zeig­te die Viel­sei­tig­keit des Orchesters.

Zum Abschluss erklang Joseph Haydns Sin­fo­nie in C‑Dur (Hob I/90). Beson­ders im Fina­le (Alle­gro assai) zeig­te sich Haydns typi­scher Humor und Opti­mis­mus, wie ihn der let­ti­sche Diri­gent Mariss Jan­sons einst beschrieb: „Sei­ne Musik lächelt immer.“ Die meis­ter­haf­te Dar­bie­tung der Sät­ze Ada­gio – Alle­gro assai, Andan­te, Menu­et­to und des humor­vol­len Fina­les sorg­te für einen ful­mi­nan­ten Abschluss der Matinee.

Die Mozart­ma­ti­nee 2025 war ein gelun­ge­nes Zusam­men­spiel aus musi­ka­li­scher Prä­zi­si­on, Krea­ti­vi­tät und Humor. Die begeis­ter­ten Reak­tio­nen des Publi­kums zeig­ten, dass die­se Ver­an­stal­tung eine gro­ße Berei­che­rung für das kul­tu­rel­le Leben in Vöck­la­bruck darstellt.