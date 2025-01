BAD ISCHL/GMUNDEN/VÖCKLABRUCK. Von 326 auf 1.031 stieg die Zahl der Aus­bil­den­den an allen neun Schul­stand­or­ten der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding (OÖG) in den letz­ten fünf Jah­ren – das ist mehr als drei­mal so viel. Allei­ne an den drei Schu­len am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum in Bad Ischl, Gmun­den und Vöck­la­bruck stieg die Zahl der Men­schen in Aus­bil­dung (exkl. Diplom­aus­bil­dung) von 85 auf 295 – das ent­spricht mehr als einer Ver­drei­fa­chung. Die­se Stei­ge­rung resul­tiert unter ande­rem auch aus der Schaf­fung völ­lig neu­er Aus­bil­dun­gen wie bei­spiels­wei­se „Pflegestarter*innen“ oder der Aus­bil­dung an einer Höhe­ren Lehr­an­stalt für Pfle­ge- und Sozi­al­be­ru­fe mit Matu­raab­schluss in Koope­ra­ti­on mit unse­ren Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­schu­len. Ein wei­te­rer Grund ist die Viel­falt an Aus­bil­dungs­mo­del­len, die gera­de für Wie­der­ein­stei­ge­rIn­nen oder Berufs­um­stei­ge­rIn­nen die Pfle­ge­aus­bil­dung attrak­tiv oder über­haupt erst mög­lich machen.

Die Gesund­heit Öster­reich GmbH führ­te im Auf­trag des Sozi­al­mi­nis­te­ri­ums im Jahr 2019 eine Pfle­ge­per­so­nal-Bedarfs­pro­gno­se durch, die lau­fend aktua­li­siert wird. Laut die­ser Pro­gno­se wer­den für den Zeit­raum von 2023 bis 2030 in Öster­reich rund 51.000 Pfle­ge­kräf­te als Ersatz- oder Zusatz­per­so­nal benö­tigt. Kon­kret han­delt es sich hier­bei um diplo­mier­te Pfle­ge­kräf­te, aber vor allem auch um die Berufs­bil­der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz (PFA), Pfle­ge­as­sis­tenz (PA) und Betreu­ungs­per­so­nen ande­rer Berufs­grup­pen (z.B. Heim­hil­fe). Die­se Pro­gno­se macht eines ganz deut­lich sicht­bar: die gro­ße Bedeu­tung der Pflegeausbildungen.

„Wir arbei­ten für ein gro­ßes Ziel. Dafür, dass die Men­schen in unse­rem Land gesund und gut leben kön­nen. Heu­te — und bis ins hohe Alter. Mit der demo­gra­phi­schen Ent­wick­lung im Blick müs­sen wir alles tun, um sogar noch mehr Men­schen für den schö­nen und sinn­stif­ten­den Beruf der Pfle­ge zu begeis­tern“, betont Gesund­heits­re­fe­ren­tin LH-Stv.in Mag.a Chris­ti­ne Haber­lan­der.

Mit ihren neun Schul­stand­or­ten in ganz Ober­ös­ter­reich sowie mit der Mehr­heits­be­tei­li­gung an der FH Gesund­heits­be­ru­fe OÖ trägt die OÖG ganz wesent­lich zu die­sem Pfle­ge­nach­wuchs bei, wie auch Mag. Karl Leh­ner, MBA, Mit­glied der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding, her­vor­hebt: „Die Ober­ös­ter­rei­chi­sche Gesund­heits­hol­ding ist mit ihren Regio­nal­kli­ni­ken und dem Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum nicht nur die größ­te ober­ös­ter­rei­chi­sche Spi­tals­trä­ge­rin, son­dern mit unse­ren neun Schul­stand­or­ten und der Betei­li­gung an der FH Gesund­heits­be­ru­fe OÖ auch die größ­te Aus­bild­ne­rin in Sachen Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge. Mit viel­fäl­ti­gen Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten sor­gen wir für einen hoch­qua­li­fi­zier­ten Pfle­ge­nach­wuchs für unse­re eige­nen Kli­ni­ken und dar­über hin­aus für ganz Ober­ös­ter­reich. Inno­va­ti­ve Aus­bil­dungs­mo­del­le garan­tie­ren, dass alle Model­le von der Aus­bil­dung ab 15 Jah­re (z.B. Pflegestarter*innen) bis zum Pfle­ge-Bache­lor an der FH Gesund­heits­be­ru­fe OÖ durch­gän­gig mög­lich sind.“

Zahl der Aus­zu­bil­den­den im Salz­kam­mer­gut mehr als verdreifacht

Absol­vier­ten im Jahr 2019 85 Men­schen eine Pfle­ge­aus­bil­dung (exkl. Diplom­aus­bil­dung) an den Schu­len für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum, so stieg die Zahl von Jahr zu Jahr erfreu­lich an. Zum Stich­tag im Okto­ber 2024 zähl­ten die­se drei Schul­stand­or­te bereits 294 Aus­zu­bil­den­de. Dabei wur­den bei die­ser Zahl die 14 Berufs­fin­dungs­prak­ti­kan­tIn­nen gar nicht mit­ge­zählt. Durch die enge Ver­knüp­fung von Theo­rie- und Pra­xis­un­ter­richt wer­den die­se Aus­zu­bil­den­den zu pro­fes­sio­nel­len und hand­lungs­kom­pe­ten­ten Pfle­gen­den aus­ge­bil­det. „Unse­re Aus­bil­dun­gen ori­en­tie­ren sich sowohl an den Bedürf­nis­sen der Aus­zu­bil­den­den als auch an denen der Gesell­schaft. In den letz­ten Jah­ren haben wir nicht nur eine erfreu­li­che Stei­ge­rung bei der Zahl unse­rer Aus­zu­bil­den­den errei­chen kön­nen, son­dern auch die Zahl unse­rer Aus­bil­dun­gen sowie Aus­bil­dungs­mo­del­le haben sich deut­lich ver­grö­ßert. Hier möch­te ich als Bei­spiel unser Erfolgs­mo­dell ‚Pflegestarter*innen‘ oder die noch rela­tiv jun­ge Aus­bil­dung zur Ope­ra­ti­ons­tech­ni­schen Assis­tenz erwäh­nen. Aber auch unse­re Schul­ko­ope­ra­ti­on mit der HLW Bad Ischl möch­te ich hier anfüh­ren. Schü­le­rIn­nen kön­nen dank die­ses Koope­ra­ti­ons­mo­dells gleich­zei­tig mit der Matu­ra auch die Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz abschlie­ßen. Die Unter­richts­ein­hei­ten der Pfle­ge fin­den dabei direkt an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge Bad Ischl statt. Eine Unter­richts­form, die Aus­zu­bil­den­de und Eltern glei­cher­ma­ßen begeis­tert“, erklärt Mag.a Mar­ti­na Bruck­ner, Lei­tung der OÖG-Schu­len. „Um die Aus­bil­dun­gen auch jenen zu ermög­li­chen, für die eine Voll­zeit­aus­bil­dung nicht mög­lich ist, wer­den unter­schied­li­che Aus­bil­dun­gen auch in Teil­zeit oder in einer berufs­be­glei­ten­den Vari­an­te ange­bo­ten. So las­sen sich Aus­bil­dung und Fami­li­en- bzw. Berufs­le­ben opti­mal kom­bi­nie­ren“, so Bruck­ner weiter.

Viel­fäl­ti­ge Aus­bil­dun­gen – viel­fäl­ti­ge Karrieremöglichkeiten

Dabei reicht das viel­fäl­ti­ge Ange­bot der OÖG-Schu­len von der ers­ten Ori­en­tie­rung im Rah­men eines Berufs­fin­dungs­prak­ti­kums bis hin zu umfang­rei­chen Aus­bil­dungs­an­ge­bo­ten in den Gesund­heits- und Sozi­al­be­ru­fen. Inter­es­sier­te, die noch nicht genau wis­sen, ob bzw. wo sie im Gesund­heits­be­reich arbei­ten möch­ten, erhal­ten bei­spiels­wei­se in den neun Mona­ten des Berufs­fin­dungs­prak­ti­kums ein­zig­ar­ti­ge Ein­bli­cke in die ver­schie­de­nen Gesund­heits- und Sozi­al­be­ru­fe sowie in die Kurz- und Lang­zeit­pfle­ge. Fällt die Ent­schei­dung für eine Aus­bil­dung in der OÖG, bie­ten die Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge Schu­len neben der ein­jäh­ri­gen Aus­bil­dung zur Pfle­ge­as­sis­tenz auch die zwei­jäh­ri­ge Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz, die Aus­bil­dung Fach-Sozi­al­be­treu­ung mit Schwer­punkt Alten­ar­beit oder die Aus­bil­dung zu medi­zi­ni­schen Assis­tenz­be­ru­fen, wie bei­spiels­wei­se der Gips‑, OP‑, Ordi­na­ti­ons- und Rönt­gen­as­sis­tenz, an. Als ver­gleichs­wei­se neue Aus­bil­dung wird die Ope­ra­ti­ons­tech­ni­sche Assis­tenz ange­bo­ten. Auch die Aus­bil­dung zur Heim­hil­fe kann an eini­gen Schul­stand­or­ten der OÖG absol­viert werden.

Wert­vol­le Unter­stüt­zung für ganz OÖ

Mit einer Über­nah­me­quo­te von rund 50 Pro­zent, star­tet ca. die Hälf­te der Absol­ven­tIn­nen der OÖG-Schu­len die beruf­li­che Lauf­bahn in den Regio­nal­kli­ni­ken der OÖ Gesund­heits­hol­ding bzw. im Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum selbst. Die zwei­te Hälf­te ist eine beson­ders wich­ti­ge Ver­stär­kung für die Pfle­ge im Lang­zeit­pfle­ge­be­reich, in Reha-Ein­rich­tun­gen, in ande­ren Kli­ni­ken oder auch im nie­der­ge­las­se­nen Bereich. „Gesund­heit ist unser wich­tigs­tes Gut. Gesund­heits­ver­sor­gung daher unser wich­tigs­ter Auf­trag. Und das beginnt mit opti­ma­len Aus­bil­dungs­be­din­gun­gen für unse­re Pfle­ge­kräf­te von mor­gen“ schließt Gesund­heits­re­fe­ren­tin LH-Stv.in Mag.a Chris­ti­ne Haber­lan­der.