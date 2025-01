Ein 60-jäh­ri­ger Klet­te­rer aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ver­letz­te sich am Mon­tag­nach­mit­tag schwer, als er in einer Klet­ter­hal­le in Mond­see unge­si­chert stürz­te. Offen­bar hat­te der erfah­re­ne Sport­ler ver­ges­sen, sich kor­rekt im Selbst­si­che­rungs­au­to­ma­ten einzuhängen.

Der Unfall ereig­ne­te sich gegen 14:10 Uhr, als der Mann allein an einem der drei Selbst­si­che­rungs­au­to­ma­ten der Klet­ter­hal­le trai­nier­te. Nach eige­nen Anga­ben hat­te er vor dem Auf­stieg ver­säumt, sich ein­zu­hän­gen, und bemerk­te den Feh­ler erst nach dem fata­len Sturz aus etwa fünf Metern Höhe auf den Hallenboden.

Schnelle Hilfe durch anwesende Besucherinnen

Zwei anwe­sen­de Frau­en beob­ach­te­ten den Unfall und reagier­ten sofort. Sie setz­ten die Ret­tungs­ket­te in Gang und leis­te­ten ers­te Hil­fe, bis Not­arzt und Ret­tung eintrafen.

Notarzt und Hubschrauber im Einsatz

Nach der Erst­ver­sor­gung durch den Not­arzt wur­de der Schwer­ver­letz­te mit einem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Unfall­kran­ken­haus Salz­burg geflo­gen. Über die genau­en Ver­let­zun­gen des Man­nes lie­gen kei­ne wei­te­ren Infor­ma­tio­nen vor, jedoch han­delt es sich laut Berich­ten um schwe­re Verletzungen.

Mahnung zur Sicherheitskontrolle

Der Unfall ver­deut­licht die Bedeu­tung sorg­fäl­ti­ger Sicher­heits­kon­trol­len, auch bei erfah­re­nen Klet­te­rern. Selbst klei­ne Unacht­sam­kei­ten kön­nen in der­ar­ti­gen Situa­tio­nen zu schwe­ren Kon­se­quen­zen führen.

Quel­le: LPD OÖ