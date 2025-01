Att­nang-Puch­heim. Bücher­wür­mer auf­ge­passt — Die Stadt­bi­blio­thek lädt zum gro­ßen Bücher­floh­markt in die Tages­heim­stät­te. Am Sams­tag, 18. Jän­ner (9–16 Uhr) und Sonn­tag, 19. Jän­ner (9–12 Uhr) sind die Türen im Mit­ter­weg 19 in Att­nang-Puch­heim für alle Inter­es­sier­ten geöffnet.

Neben Büchern gibt’s auch Brett­spie­le, DVD’s, CD’s und Zeit­schrif­ten für jedes Alter – und das alles gegen Frei­wil­li­ge Spen­den! Auch für eine Stär­kung zwi­schen­durch ist gesorgt. Also vor­bei­kom­men, schmö­kern und sich mit Lese- und Spiel­stoff eindecken!