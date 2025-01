Diens­tag, 21. Jän­ner 2025, 14:30 Uhr im Gene­ra­tio­nen­zen­trum Danzermühl

Ein­tritt frei

Gesun­de Ernäh­rung für Senio­ren steht im Zen­trum eines Vor­tra­ges, zu dem die Gesun­de Gemein­de Laa­kir­chen und die Gemein­schaft AGIL ein­la­den. Diä­to­lo­gin und Buch­au­to­rin Sil­via Gür­ten­ho­fer infor­miert im Rah­men des Plau­derst­über­ls dar­über, wie durch klei­ne Ver­än­de­run­gen in der Ernäh­rung eine gro­ße Wir­kung für Gesund­heit und Wohl­be­fin­den ent­ste­hen kann. „Sich an Gutes von frü­her zu erin­nern, ist dabei eben­so wich­tig, wie Neu­es zu ent­de­cken. Ich freue mich auf den Aus­tausch mit Ihnen an die­sem Nach­mit­tag, den wir unse­rem Essen und Trin­ken wid­men“, lädt Sil­via Gür­ten­ho­fer ein. Im Anschluss an den Vor­trag ist Gele­gen­heit zum Austausch.