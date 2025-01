Die Fir­ma Schunk Car­bon Tech­no­lo­gy GmbH aus Bad Goi­sern am Hall­stät­ter­see ist mit sei­nen knapp 400 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der größ­te indus­tri­el­le Arbeit­ge­ber im Inne­ren Salz­kam­mer­gut. Das Unter­neh­men genießt in der Beleg­schaft einen aus­ge­zeich­ne­ten Ruf und dies gilt auch für sein Enga­ge­ment in der Lehrlingsausbildung.

„Einen Lehr­lings­man­gel gibt es bei uns nicht“, stel­len die bei­den Geschäfts­füh­rer, Klaus-Die­ter Löcker und Man­fred Pfrie­mer, zufrie­den fest. Der­zeit wer­den am Stand­ort Bad Goi­sern 18 Lehr­lin­ge in sie­ben ver­schie­de­nen Lehr­be­ru­fen ausgebildet.

Die Fir­ma gilt als soge­nann­ter „hid­den cham­pi­on“, ist sie doch bei Koh­le­bürs­ten für die Auto­mo­bil­in­dus­trie und Schleif­leis­ten für die Bahn Weltmarktführer.

In mehr als zwei Drit­tel aller Autos auf die­ser Erde sind Pro­duk­te aus Bad Goi­sern ver­baut und chi­ne­si­sche Hoch­ge­schwin­dig­keits­zü­ge, die im Regel­be­trieb mit bis zu 350 km/h durchs Land brau­sen, sind mit Schunk-Koh­le­schleif­stü­cken ausgestattet.

Meh­re­re hun­dert Mil­lio­nen Koh­le­bürs­ten ver­las­sen jedes Jahr das Werk im Salz­kam­mer­gut. Die Export­quo­te liegt bei 97%.

Die Bezirks­stel­len­lei­te­rin der WKO Gmun­den, Sig­rid Schus­ter, über­reich­te der Geschäfts­füh­rung den Ineo-Award, der an vor­bild­li­che Lehr­be­trie­be ver­ge­ben wird. „Jun­ge Men­schen erfah­ren bei Schunk Car­bon Tech­no­lo­gy eine groß­ar­ti­ge Aus­bil­dung“, so Schus­ter. Die WK-Bezirks­stel­len­lei­te­rin konn­te sich bei einer ein­drucks­vol­len Betriebs­füh­rung mit Lehr­lings­ko­or­di­na­tor Björn Putz von der Inno­va­ti­ons­kraft des Spe­zia­lis­ten für die Auto­mo­bil- und Bahn­bran­che überzeugen.