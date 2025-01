Obertraun/Krippenstein; Zwei abwechs­lungs­rei­che und tol­le Tage am Krip­pen­stein ver­brach­ten vor kur­zem die Kin­der der Welt­erbe-Volks­schu­le Hallstatt/Obertraun.

Unter dem Mot­to „Beweg­te Schu­le“ waren die Volks­schul-Kin­der zwei Tage mit Ski­leh­rern und ihren Leh­re­rin­nen am Krip­pen­stein unter­wegs und hat­ten viel Spaß im Schnee. Wäh­rend eini­ge Kids am ers­ten Tag beim Krip­pi-Park noch Erfah­rung sam­mel­ten, bezwan­gen die schon geüb­te­ren Kin­der am ers­ten Tag bereits die lan­ge Krippenstein-Talabfahrt.

Direk­tor Micha­el Schör­gen­dor­fer: „Ein Dan­ke allen, die an der Akti­on „Beweg­te Schu­le“ betei­ligt waren und zum Gelin­gen bei­getra­gen haben: Dem Team der Krip­pen­stein-Seil­bah­nen, der Lodge am Krip­pen­stein, Dach­stein­sport Janu und der Ski­schu­le Russ­bach, sowie den bei­den Gemein­den Ober­traun und Hallstatt!“