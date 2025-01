Ein Zwölf­jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ver­letz­te sich am 2. Jän­ner 2024 bei der Arbeit mit einem Säge­spalt­au­to­ma­ten schwer an der Hand. Der Bub unter­stütz­te einen 37-jäh­ri­gen Ange­hö­ri­gen bei Brennholzarbeiten.

Der 37-Jäh­ri­ge und der Zwölf­jäh­ri­ge arbei­te­ten am Wald­rand in Vöck­la­bruck mit einem Säge­spalt­au­to­ma­ten. Wäh­rend der 37-Jäh­ri­ge das gespal­te­ne Holz sor­tier­te, bedien­te der 12-Jäh­ri­ge das Gerät. Aus unbe­kann­ter Ursa­che öff­ne­te der Zwölf­jäh­ri­ge die Sicher­heits­ab­de­ckung des Auto­ma­ten im Bereich der Spalt­klin­ge. Dabei geriet er mit der Hand in die Klin­ge und zog sich schwe­re Ver­let­zun­gen zu.

Rasche Rettungskette

Der 37-Jäh­ri­ge leis­te­te sofort Ers­te Hil­fe und setz­te den Not­ruf ab. Anschlie­ßend brach­te er den ver­letz­ten Bur­schen zur nahe­ge­le­ge­nen B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße, um den Ret­tungs­kräf­ten den Zugang zu erleich­tern. Nach der Erst­ver­sor­gung durch den Not­arzt wur­de der Zwölf­jäh­ri­ge mit einem Hub­schrau­ber in ein Kran­ken­haus nach Linz geflogen.

Quel­le: LPD OÖ