Vöck­la­bruck. Zählt man die Jah­re jener 44 Tra­di­ti­ons­be­trie­be, die kürz­lich von der WKO Vöck­la­bruck geehrt wur­den, zusam­men – ergibt es mehr als 8700 Jah­re Fir­men­ge­schich­te im Bezirk Vöck­la­bruck. Alle gemein­sam haben sie, dass sie seit mehr als 100 Jah­ren betrieb­lich tätig sind. Von der 825 Jah­re alten Ger­be­rei Kölb­lin­ger in Nuss­dorf bis zur High-Tech-Fir­ma Pene­der in Atz­bach reicht die Spann­wei­te der geehr­ten Unter­neh­men. „Dies­mal haben wir 44 Betrie­be aus­ge­zeich­net, vor eini­gen Jah­ren wur­den schon 86 wei­te­re 100-jäh­ri­ge geehrt. Damit kön­nen wir inzwi­schen auf 130 Tra­di­ti­ons­be­trie­be im Bezirk Vöck­la­bruck stolz sein“, freut sich Ste­phan Preis­hu­ber, Obmann der WKO Vöcklabruck.

Das wür­di­ge Ambi­en­te für die Ehrungs­fei­er gab es im Kul­tur­zen­trum Timel­kam. WKOÖ-Prä­si­den­tin Doris Hum­mer und Vize­prä­si­dent Leo Jind­rak über­reich­ten die Urkun­den und Tro­phä­en gemein­sam mit Obmann Preis­hu­ber. „Hoch­ach­tung und Respekt“ zoll­te die Prä­si­den­tin den Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mern. „All die­se Tra­di­ti­ons­be­trie­be haben mit­ge­hol­fen, Ober­ös­ter­reich zu einer der erfolg­reichs­ten Wirt­schafts­re­gio­nen Euro­pas zu machen“, sagt Hummer.

Doch gera­de jetzt sei auch die Zeit, dafür zu sor­gen, dass es so bleibt und die Betrie­be wei­ter­hin erfolg­reich sein kön­nen. In ihrer Fest­re­de beton­te die WKOÖ-Prä­si­den­tin, dass die „hohen Lohn­ne­ben­kos­ten und die gro­ße Büro­kra­tie die Fir­men jeden Tag belas­ten und eine Gefahr für die Wett­be­werbs­fä­hig­keit sind.“ Auch am Arbeits­markt müs­se es eine Reform geben, die Anrei­ze schaf­fe, zu arbei­ten und die sozia­le Hän­ge­mat­te abschaf­fe. „Die Situa­ti­on der Wirt­schaft in Ober­ös­ter­reich ist wei­ter­hin her­aus­for­dernd – es muss einen Kurs­wech­sel in meh­re­ren Berei­chen geben, um unse­ren Stand­ort wie­der auf die Erfolgs­spur zu brin­gen“, beton­te Doris Hum­mer auch in Rich­tung der Wirt­schafts­kam­mer-Wah­len im März 2025.

Die Bezirks­stel­le Vöck­la­bruck hat­te für jeden aus­ge­zeich­ne­ten Betrieb nicht nur ein Uni­kat einer Tro­phäe aus Schwemm­holz, Stein und Metall vor­be­rei­tet, son­dern auch ein 150 Sei­ten star­kes „Tra­di­ti­ons­buch, in dem alle Betrie­be des Bezirks, die älter als 100 Jah­re sind, vor­ge­stellt wer­den. „Es ist die Geschich­te die­ser Unter­neh­men und es sind die Geschich­ten die­ser Betrie­be, die hier erzählt wer­den – sie prä­gen die Wirt­schaft in unse­rem Bezirk und sol­len vor den Vor­hang geholt wer­den“, sagt Josef Ren­ner, Lei­ter der WKO Vöck­la­bruck. Post­hum mit der Wirt­schafts­me­dail­le der WKOÖ wur­de bei die­ser Ver­an­stal­tung auch das Auto­haus Schein­ecker aus­ge­zeich­net. Man­fred Schein­ecker, der die Medail­le hät­te bekom­men sol­len, war kurz vor der geplan­ten Über­rei­chung verstorben.

Mehr als 230 Gäs­te im Kul­tur­zen­trum lie­ßen sich von die­sen Geschich­ten ver­zau­bern und wur­den mit regio­na­ler Kuli­na­rik des „k.u.k. Post­wirt Weissl“ – eben­falls ein Tra­di­ti­ons­be­trieb seit 1721 – ver­wöhnt und von den Schüler:innen der Don-Bosco-Schu­len bewir­tet. Musi­ka­lisch beglei­te­te das Duo „Tax­less – Tom Strei­cher“ den Fest­abend – mit dabei waren unter ande­rem LAbg, Eli­sa­beth Gneißl, Wirt­schafts­bund-Direk­tor Wolf­gang Greil, Bür­ger­meis­ter Johann Kirch­ber­ger und vie­le Bürgermeister-Kolleg:innen aus dem gan­zen Bezirk, Alfred Lang und Rudolf Sto­ckin­ger von der Land­wirt­schafts­kam­mer, Karin Ger­hart und Roman Chro­nis vom AMS sowie Wolf­gang Vogl und Chris­ti­an Leit­ner vom Arbeitsinspektorat.