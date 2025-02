Mit Ascher­mitt­woch, dem 5. März 2025 tre­ten zusam­men­ge­fasst fol­gen­de Ände­run­gen in Maria Puch­heim in Kraft. Sie fol­gen den per­so­nel­len Mög­lich­kei­ten des Redemp­to­ris­ten­klos­ters und reagie­ren auf gegen­wär­ti­ge Ent­wick­lun­gen in den Nachbarpfarren.

Bei Wochen­end­got­tes­diens­ten waren bis­her immer zwei Pries­ter des Klos­ters im Ein­satz (Eucha­ris­tie­fei­er und gleich­zei­tig Beicht­ge­le­gen­heit). Die­se wer­den zeit­lich ent­floch­ten, damit gera­de auch im Hin­blick auf die Bedürf­nis­se ande­rer Pfarr­ge­mein­den in der Regi­on ein Pries­ter für ande­re Auf­ga­ben zur Ver­fü­gung gestellt wer­den kann.

An Wochen­ta­gen fin­den in der unmit­tel­ba­ren Umge­bung teil­wei­se meh­re­re Eucha­ris­tie­fei­ern statt. Auch hier wer­den Patres nicht nur plan­mä­ßig ein­ge­setzt, son­dern immer wie­der zu Aus­hil­fen angefragt.

Die drei Wochen­end-Got­tes­diens­te blei­ben wie bis­her erhal­ten. Die Wochen­tags­got­tes­diens­te am Don­ners­tag und Frei­tag ent­fal­len in Maria Puch­heim, da an die­sen Tagen Got­tes­diens­te in Regau (Don­ners­tag 08:00 Uhr) und Att­nang (Frei­tag 18:00/19:00 Uhr) ange­bo­ten werden.

Die Beginn­zei­ten der Abend­got­tes­diens­te am Mon­tag und Sams­tag wer­den auf 18:00 Uhr vor­ver­legt. Die gesun­ge­nen Mai­an­dach­ten an Diens­ta­gen und Don­ners­ta­gen, sowie die Got­tes­diens­te in den gepräg­ten Zei­ten (z.B: Oster­wo­che) begin­nen gene­rell um 19:00 Uhr.

Für man­che Got­tes­diens­te an beson­de­ren Tagen (z.B. Fron­leich­nam, Ern­te­dank­fest, Pfarr­fest) wer­den mit­un­ter eige­ne Beginn­zei­ten fest­ge­legt. Hier bit­ten wir, sich in den Pfarr­me­di­en zu informieren.

Das Klos­ter Puch­heim bie­tet wei­ter­hin regel­mä­ßig Beicht­ge­le­gen­heit an. Jeden Mon­tag von 17:15 bis 17:45 Uhr vor dem Got­tes­dienst am Sams­tag­abend 17:15 bis 17:45 Uhr von und an Sonn­ta­gen von 9:15 bis 10:15 Uhr.