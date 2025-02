Ein Auto ist am Diens­tag in Bad Ischl auf einem Bahn­über­gang von einem voll­be­setz­ten Zug erfasst wor­den. Das Fahr­zeug wur­de in ein Feld geschleu­dert. Wie durch ein Wun­der blieb der Len­ker unverletzt.

Diens­tag­nach­mit­tag wur­de eine Poli­zei­strei­fe durch Hup­si­gna­le und einen lau­ten Knall auf einen Unfall im Gleis­be­reich auf­merk­sam. Ein Zug mit rund 100 Pas­sa­gie­ren hat­te an einem unbe­schrank­ten Bahn­über­gang einen Pkw erfasst. Laut ers­ten Ermitt­lun­gen könn­te die tief­stehen­de Son­ne den 49-jäh­ri­gen Len­ker aus dem Bezirk Gmun­den geblen­det haben, sodass er das Rot­licht und den her­an­na­hen­den Zug übersah.

Auto gegen Strom­mast geschleudert

Der Zug konn­te nicht mehr brem­sen und ramm­te das Auto, das in wei­te­rer Fol­ge gegen einen Betonstrom­mast der Ober­lei­tung prall­te und schließ­lich in einem angren­zen­den Feld zum Still­stand kam. Trotz des hef­ti­gen Auf­pralls blieb der Fah­rer unver­letzt. Auch der Lok­füh­rer und sämt­li­che Fahr­gäs­te blie­ben unversehrt.

Groß­auf­ge­bot an Einsatzkräften

Nach meh­re­ren Not­ru­fen rück­ten Feu­er­wehr, Ret­tung, Poli­zei und der ÖBB-Not­fall­dienst in kür­zes­ter Zeit zur Unfall­stel­le aus. Die Ber­gung des schwer beschä­dig­ten Fahr­zeugs erfolg­te rasch, um den Bahn­ver­kehr so schnell wie mög­lich wie­der freizugeben.

Quel­le: LPD OÖ