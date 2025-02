Beim Bad­min­ton-Schul­cup in Linz gab es heu­er vie­le Anmel­dun­gen, sodass an die­sem Tag ins­ge­samt 30 Mann­schaf­ten in drei Bewer­ben um Medail­len kämpften.

Ins­ge­samt waren 157 Schüler*innen aus 18 ver­schie­de­nen Schu­len im Ein­satz. Es gab hoch­klas­si­ge Spie­le zu sehen, da eini­ge Mann­schaf­ten auf Ver­eins­spie­ler zurück­grei­fen konn­ten, aber auch die Nicht-Ver­eins­spie­ler lie­fer­ten sich span­nen­de, oft sehr knap­pe Matches.

Für unse­re Spie­ler war es laut eige­ner Aus­sa­gen ein läs­si­ger Tag, obwohl nie­mand von unse­rem Team über eine län­ge­re Spiel­erfah­rung ver­füg­te und wir auch teil­wei­se recht har­te Begeg­nun­gen hatten.

Lukas Voll­mann und Noah Coia­niz-Tos­ca­na konn­ten den­noch eini­ge Ein­zel­mat­ches für sich gewin­nen. Auch konn­ten sie mit ihren Dop­pel­part­nern Jakob Schmid­lech­ner und Mar­co Freund zusam­men Sie­ge erleben.

„Das TEAM der HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl gra­tu­liert zu die­sen groß­ar­ti­gen Leis­tun­gen, die unse­re Posi­ti­on als DIE zukünf­ti­ge Sport­schu­le im Salz­kam­mer­gut unter­mau­ern. Die Schü­ler unter der Lei­tung von Herrn Mag. Klaus Unter­ler­cher habe wie­der ein­mal bewie­sen, dass ihre Bega­bun­gen sehr viel­sei­tig sind und dass Bewe­gung und Sport ein wich­ti­ger Bestand­teil des Schul­le­bens sein müs­sen“, erklärt die Direk­to­rin Susan­ne Mayr stolz.

Alle Betei­lig­ten freu­en sich schon auf ein Wie­der­se­hen im nächs­ten Jahr und kön­nen die Reno­vie­rung der eige­nen Schul­hal­le kaum erwarten.