Auch im Win­ter gibt es in der Wild­tier­sta­ti­on Igel­hof Aurach­tal viel zu tun. Gabi Kaar sorgt sich täg­lich um zahl­rei­che Wild­tie­re, orga­ni­siert Fut­ter, Tier­arzt­be­su­che und Ver­wal­tungs­auf­ga­ben – ein Full­time-Job mit Herz und Hingabe.

Der All­tag beginnt vor Sonnenaufgang

Wer glaubt, dass im Win­ter Ruhe ein­kehrt, weil vie­le Tie­re Win­ter­schlaf hal­ten, irrt. Bereits vor 6 Uhr früh beginnt der Tag für Gabi Kaar. Zuerst wer­den die Igel ver­sorgt, dann fol­gen Rehe und Vögel, ehe diver­se Klein­tie­re an die Rei­he kom­men. Gegen 9 Uhr ist die ers­te Füt­te­rungs­run­de abge­schlos­sen – eine kur­ze Pau­se mit Kaf­fee und Imbiss gibt Kraft für den wei­te­ren Tag.

Viel mehr als nur Tierpflege

Nach der ers­ten Pau­se geht es mit admi­nis­tra­ti­ven Auf­ga­ben wei­ter. E‑Mails beant­wor­ten, Anfra­gen klä­ren und Büro­ar­beit erle­di­gen gehört eben­so zum All­tag wie die Betreu­ung der Tie­re. Gegen Mit­tag ste­hen Besor­gungs­fahr­ten und Kochen an, um um 15 Uhr eine kur­ze Mit­tags­pau­se ein­zu­le­gen. Doch der Nach­mit­tag bleibt nicht ruhig – die fol­gen­den Tier­arzt­be­su­che sind ein zen­tra­ler Bestand­teil der Arbeit.

Rund­gän­ge und Notfälle

Nach den Tier­arzt­be­su­chen steht eine erneu­te Kon­trol­le der Schütz­lin­ge an. Ver­let­zun­gen durch Ran­ge­lei­en kom­men zwar sel­ten vor, müs­sen aber sofort behan­delt wer­den. Zudem ist Hygie­ne essen­zi­ell – regel­mä­ßi­ge Rei­ni­gun­gen und Des­in­fek­tio­nen sind uner­läss­lich. Die Behör­den­kon­trol­len bestä­ti­gen immer wie­der den hohen Sau­ber­keits­stan­dard der Wildtierstation.

Ein Netz­werk aus Helfern

Durch ihre jah­re­lan­ge Erfah­rung ist Gabi Kaar eine geschätz­te Ansprech­part­ne­rin für Tier­freun­de und Kol­le­gen. „Es kommt immer wie­der vor, dass mich jemand anruft, weil er ein ver­letz­tes Tier gefun­den hat. Ich hel­fe ger­ne und gemein­sam fin­den wir die bes­te Lösung für das Tier.“

Unvor­her­seh­ba­res gehört zum Alltag

Obwohl die Woche genau durch­ge­plant ist, gibt es immer wie­der Not­fäl­le, die sofor­ti­ges Han­deln erfor­dern. Die­se kön­nen den Tages­ab­lauf durch­ein­an­der­brin­gen, aber das Wohl der Tie­re hat stets obers­te Priorität.

Ein lan­ger Tag endet spät

Gegen 19:30 Uhr bleibt erst­mals etwas Zeit für Ent­span­nung. Doch bevor der Tag wirk­lich endet, steht um 22 Uhr noch eine letz­te Kon­troll­run­de an. Danach heißt es Bett­ru­he, um am nächs­ten Mor­gen wie­der vol­ler Ener­gie für die Tie­re da zu sein.

Die Arbeit in der Wild­tier­sta­ti­on Igel­hof Aurach­tal ist for­dernd, aber unver­zicht­bar für den Schutz und die Pfle­ge ver­letz­ter Wild­tie­re. Mit viel Enga­ge­ment und Lie­be sorgt Gabi Kaar tag­täg­lich für das Wohl ihrer Schützlinge.

Neben der vie­len Zeit, erfor­dert die Tier­hil­fe aber auch finan­zi­el­le Mit­tel, wenn auch Sie die Arbeit in der Wild­tier­sta­ti­on unter­stüt­zen möch­ten, wür­de man sich über eine klei­ne Spen­de sehr freu­en unter AT09 1506 0001 7120 4746