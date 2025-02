Don­ners­tag, 20. Febru­ar 2025, 20:00 Uhr

Lan­des­mu­sik­schu­le — Bad Ischl

Ire­ne Reig Quar­tet (ES)

Ire­ne Reig: alto sax

Xavi Tor­res: piano

Pau Sala: bass

And­reu Pit­arch: drums

Kar­ten­in­fo:

Ein­tritt: 26,-

Ermä­ßi­gun­gen: 10,- / 22,-

Die Kom­po­nis­tin und Saxo­fo­nis­tin Ire­ne Reig gehört zu den her­aus­ra­gen­den Ver­tre­te­rin­nen der neu­en Gene­ra­ti­on kata­la­ni­scher Jazz­mu­si­ker. Trotz ihres jun­gen Alters kann sie bereits auf eine lan­ge Kar­rie­re zurück­bli­cken und hat als Lea­de­rin fünf Alben ver­öf­fent­licht. Ire­ne Reig begann an der Esco­la de Músics im Stadt­teil Raval in Bar­ce­lo­na klas­si­sches Kla­vier zu spie­len. Sie tauch­te in die Welt des Jazz und der moder­nen Musik ein und erwarb einen Abschluss in Saxo­phon an der ESMUC. Spä­ter zog sie nach Ams­ter­dam, um einen Mas­ter-Abschluss in der glei­chen Fach­rich­tung zu machen. Sie lebt der­zeit in Bar­ce­lo­na und lehrt an der ESMUC. Sie lei­tet vier Bands. Ihre Eigen­kom­po­si­tio­nen haben sie zu einer Offen­ba­rung des natio­na­len Jazz gemacht.