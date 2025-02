Auch in Kas­perl­hau­sen wird Fasching gefei­ert und alle freu­en sich schon auf den Mas­ken­ball im Schloss. In die­sem Jahr erhält das schöns­te Kos­tüm eine rie­sen­gro­ße Torte.

Wer wird wohl die­sen Preis gewin­nen? Kommt und fei­ert mit uns den Fasching!

Sams­tag, 22.2.2025, 11.00 Uhr, Stadt­saal Vöcklabruck

KAS­PERL IM FOYER

Kas­perl und der Maskenball

Alters­emp­feh­lung: ab 3 Jahren

Dau­er: ca. 45 min. (ohne Pause)

Pro­duk­ti­on: Kasperlhaus/Reni Brandstötter

Das Kas­perl­haus ist ein inter­ak­ti­ves Thea­ter für jun­ge und so man­che ‚aus­ge­wach­se­ne‘ Kin­der. Bevor der Vor­hang auf­geht und der Kas­perl mit sei­nen Freun­den die unter­schied­lichs­ten, wit­zigs­ten und span­nends­ten Geschich­ten erlebt, wer­den die Kin­der spie­le­risch in das Kas­perl­haus ein­ge­la­den. Somit ein ‚Thea­ter­vor­pro­gramm‘ der beson­de­ren Art, so wie das Kas­perl­haus eben ist. Denn so man­cher Baum oder Uhren­kas­ten im Kas­perl­haus beinhal­tet ein beson­de­res Geheimnis.

Stau­nen, lachen, hüp­fen, mit­hel­fen und mit­re­den ist beim akti­ven Mit­mach­thea­ter des Kas­perl­hau­ses erwünscht!

Kar­ten »> www.kuf.at/kultur und Tou­ris­mus­bü­ro Vöck­la­bruck, sowie gege­be­nen­falls an der Veranstaltungskassa