Mit einem 7:1 Erfolg im letz­ten Spiel des Grund­durch­gan­ges gegen HDK Maribor/Slowenien am 26.1.2025 haben die UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den mit Platz 3 das Play-off in der ÖEL-öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga meis­ter­haft geschafft. Nun wird ein Traum Wirk­lich­keit und die Gmund­ner Haie emp­fan­gen am Sams­tag 8.2.2025 mit Spiel­be­ginn 18:30 Uhr im ers­ten Vier­tel­fi­nal­spiel den zweit­plat­zier­ten der West­grup­pe DRA­GONS HC KUFSTEIN/Tirol in der MUKI Eis­are­na Gmun­den. Dies wird wohl der „Sai­son­kra­cher“ und mit den bes­ten Fans der Liga wird es ein mega Sport­abend. Die Gmund­ner Sharks sind durch Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner top vor­be­rei­tet und kön­nen mit Best­be­set­zung antreten.

Eine Woche spä­ter am 15.2.2025 kommt es zum Vier­tel­fi­na­le 2 in Kuf­stein. Es gibt dafür eine Fan­fahrt nach Kuf­stein mit Bus­rei­sen Fröch Laa­kir­chen! Gegen einen Unkos­ten­bei­trag von nur € 45,- incl. Ein­tritt zum Eis­ho­ckey Vier­tel­fi­na­le gegen DRA­GONS HC Kuf­stein kön­nen Sie bequem die Eis­hal­le in Kuf­stein errei­chen und beim zwei­ten Sai­son­kra­cher dabei sein. Abfahrt ist um 13:30 Uhr bei der Eis­hal­le Gmun­den, Heim­rei­se nach dem Spiel mit Ankunft in Gmun­den um ca. 20:00 Uhr. Anmel­dun­gen sind am 8.2.2025 beim Heim­spiel gegen Kuf­stein im Fan­shop bei Bar­ba­ra Kail mög­lich! Die Min­dest­teil­neh­mer­zahl sind 35 Per­so­nen, Höchst­zahl 50 Fans, also recht­zei­tig anmel­den und ab nach Kuf­stein. Seid dabei und zeigt den Tiro­lern, dass die SHARKS Gmun­den die bes­ten Fans der Liga haben!