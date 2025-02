Bereits in den ver­gan­ge­nen 7 Jah­re ver­an­stal­te­te die PH OÖ im Zuge des Aus­bil­dungs­kur­ses „Begleitskilehrer*innen“ mit Stu­die­ren­den eine Nacht­ab­fahrt mit Ski­ern am Krippenstein.

Auch in die­sem Jahr ist die soge­nann­te „Stern­dal­ab­fahrt“ am 13.2.2025 geplant. Dabei wer­den ca. 140 Per­so­nen als geschlos­se­ne Grup­pe bei Voll­mond die längs­te Tal­ab­fahrt Öster­reichs (12 km) bei Fins­ter­nis und mit Stirn­lam­pen bestrei­ten. Ermög­licht wird die­ses ein­zig­ar­ti­ge Event durch eine gelun­ge­ne Koope­ra­ti­on mit dem Aus­tri­an Sports Resort BSFZ Ober­traun und den Berg­bah­nen Dach­stein Krip­pen­stein. Begin­nend in der Lodge am Krip­pen­stein, in der sich die gro­ße Grup­pe im Vor­feld mit einem Brat´l und Kas­no­cken stärkt, star­ten die Stu­die­ren­den und die Ausbildner*innen aus­ge­rüs­tet mit Stirn­lam­pen, viel Ener­gie und Freu­de. Um auch die Sicher­heit umfas­send zu gewähr­leis­ten, wird die Grup­pe zusätz­lich von Skilehrer*innen der Ski­schu­le des BSFZ Ober­traun und einem Ski­doo der Berg­bah­nen beglei­tet. Die­se Nacht­ab­fahrt bil­det den krö­nen­den Abschluss eines abwechs­lungs­rei­chen Aus­bil­dungs­kur­ses. Im Jahr zuvor nah­men sogar 170 Per­so­nen an die­ser atem­be­rau­ben­den „Stern­dal­ab­fahrt“ teil und das bei ster­nen­kla­rer Vollmondnacht.