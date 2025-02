Bei den OÖ Hal­len­lan­des­meis­ter­schaf­ten in Traun vom 31. Janu­ar bis 2. Febru­ar über­traf der SV Vöck­la­bruck alle bis­he­ri­gen Erfol­ge und stei­ger­te sei­nen Medail­len­re­kord aus dem Vor­jahr um beein­dru­cken­de 17 Medail­len. Mit ins­ge­samt 106 Podest­plät­zen (37 x Gold, 37 x Sil­ber, 32 x Bron­ze) sicher­te sich der Ver­ein wie im Vor­jahr den zwei­ten Platz in der Ver­eins­wer­tung hin­ter dem ASV Linz und vor dem Wel­ser TV 1862.

In der Mixed-Wer­tung hol­ten die Staf­feln des SV Vöck­la­bruck drei Medail­len. Zwei Sil­ber­me­dail­len gab es über 4x50 m Frei­stil und 4x50 m Lagen in der Alters­klas­se 16 und jün­ger (Dani­el Leit­ner, Her­bert Motz, Fin­ja Zim­mer­mann, Maria Maak), jeweils hin­ter dem ASV Linz. Die Staf­fel über 4x50 m Frei­stil in der All­ge­mei­nen Klas­se (Yorik Anzen­gru­ber, Johan­na Maak, Maria Maak, Patrik Len­ze­der) erkämpf­te Bron­ze und sicher­te sich die Medail­le mit nur zwei Hun­derts­tel­se­kun­den Vor­sprung vor der zwei­ten Mann­schaft des Wel­ser TV 1862.

Die Her­ren­staf­feln brach­ten vier Medail­len ein: Gold und Sil­ber in der AK 16 und jün­ger über 4x50 m Frei­stil bzw. Lagen (Dani­el Leit­ner, Her­bert Motz, Arthur May­er, Maxi­mi­li­an Josef Pickl), jeweils im Zwei­kampf um die vor­de­ren bei­den Plät­ze mit dem ASV Linz. In der All­ge­mei­nen Klas­se kamen eine Sil­ber- und eine Bron­ze­me­dail­le über die glei­chen Distan­zen hin­zu (Yorik Anzen­gru­ber, Leon Ficht, Patrik Len­ze­der, Dani­el Leit­ner bzw. Paul Part).

Die Damen­staf­feln sicher­ten sich sechs Medail­len: Ein­mal Gold und ein­mal Sil­ber in der AK 16 und jün­ger über 4x50 m Frei­stil und Lagen (Fin­ja Zim­mer­mann, Timea Leit­ner, Azra Dau­to­vic, Maria Maak) sowie zwei Bron­ze­me­dail­len in der All­ge­mei­nen Klas­se (Johan­na Maak, Pia Part, Maria Maak, Fin­ja Zim­mer­mann bzw. Azra Dau­to­vic).

Zwei OÖ Lan­des­meis­ter­ti­tel in der All­ge­mei­nen Klas­se erober­te die 17-jäh­ri­ge Pia Part. In ihren Para­de­dis­zi­pli­nen 100 m und 200 m Schmet­ter­ling ließ sie der Kon­kur­renz jeweils kei­ne Chan­ce und schlug als schnells­te OÖ Schwim­me­rin an. Wei­ters glänz­te Patrik Len­ze­der (Jg. 1999) mit Sil­ber über 200 m Schmet­ter­ling und 2x Bron­ze über 100 m und 200 m Rücken in der Offe­nen Klas­se. Dabei muss­te er nur akti­ven oder ehe­ma­li­gen Schwim­mern des OÖ Leis­tungs­zen­trums den Vor­tritt las­sen. Johan­na Maak (Jg. 2005) über­zeug­te mit drei Medail­len über die Rücken­stre­cken (2 x Sil­ber über 50 m und 200 m Rücken, 1 x Bron­ze über 100 m Rücken).

Stark prä­sen­tier­te sich Azra Dau­to­vic (Jg. 2009) mit sechs Medail­len (5 x Gold, 1 x Sil­ber) und eini­gen deut­li­chen per­sön­li­chen Best­zei­ten. Wei­te­res SVV-Edel­me­tall in der AK16 ging an Maxi­mi­li­an Josef Pickl mit je 2x Sil­ber und Bron­ze, sowie an Fin­ja Zim­mer­mann und Mat­tea Ste­ti­na mit zwei bzw. einem 2. Platz. Timea Leit­ner schaff­te mit 2 Bron­ze­me­dail­len den Sprung auf das Podest.

Im Jg. 2010 konn­te sich Her­bert Motz mit drei Gold­me­dail­len, sowie je einer Sil­ber­nen und Bron­ze­nen im star­ken Teil­neh­mer­feld behaup­ten. Bei den Damen zeig­ten sich Maria Maak mit vier Medail­len (2x Gold, 1x Sil­ber, 1x Bron­ze) und Jana Sun (2x Gold, 1x Bron­ze) in Topform.

In der AK14 über­zeug­ten bei den Her­ren Dani­el Leit­ner mit star­ken 4x Gold und 1x Sil­ber, sowie Arthur May­er mit einer Medail­le je Far­be. Bei den Damen hielt Ali­na Cris­tea mit Gold über 100 m und 200 m Schmet­ter­ling, sowie 1x zusätz­lich Bron­ze die SVV-Fah­nen hoch.

Leo­nard Pickl hol­te sich in der AK13 ein Medail­len­quar­tett mit 1x Gold, 1x Sil­ber und 2x Bron­ze. Die gleich­alt­ri­ge Anna Söser schaff­te mit einer Bron­ze­me­dail­le den Sprung auf das Podest.

Mihail Cris­tea räum­te in der AK12 mit 4x Gold und 2x Sil­ber gegen star­ke Kon­kur­renz kräf­tig ab. Die gleich alte Han­nah Motz erkämpf­te mit schnel­len Zei­ten 3 Sie­ge und 2 Bron­ze­ne. Ein her­aus­ra­gen­des Wochen­en­de erleb­ten die gleich­alt­ri­gen Mäd­chen Karo­li­ne Drack und Mag­da­le­na Burg­stal­ler (bei­de Jg. 2013 und AK12). Wäh­rend Karo­li­ne sou­ve­rän Gold über 100 m Schmet­ter­ling, sowie zusätz­lich 1x Sil­ber und 2x Bron­ze hol­te, lie­fer­te Mag­da­le­na mit sechs Sil­ber­me­dail­len über die ver­schie­dens­ten Distan­zen kon­stant auf hohem Niveau ab.

Zahl­rei­che SVV-Talen­te zeig­ten in der AK11 ihr Kön­nen. Jakob Edtho­fer (eben­falls Jg. 2014) über­zeug­te am Frei­tag mit einer Sil­ber­me­dail­le über 800 m Frei­stil gegen älte­re Kon­kur­ren­ten, muss­te aber an den Fol­ge­ta­gen krank­heits­be­dingt aus­set­zen. Pau­la Klein durf­te sich über 1x Gold und 1x Sil­ber freu­en, wäh­rend Niklas Bux­baum und Vera Reinth­al­ler zu je einer Sil­ber­nen und Bron­ze­nen schwammen.

Bei den 10-jäh­ri­gen glänz­te Nazar Muli­arch­uk mit gleich vier Gold­me­dail­len. Die bei­den gleich­alt­ri­gen Mäd­chen Pia Maria Has­fort­er (3x Sil­ber, 1x Bron­ze) und Romy May­er (2x Bron­ze) räum­ten eben­so ordent­lich ab. Bei den 9‑jährigen sam­mel­te Bal­int Bako vier Medail­len (2 x Sil­ber, 2 x Bron­ze). Der gleich alte Kerim Dau­to­vic steu­er­te zwei Bron­ze­me­dail­len zum SVV-Ergeb­nis bei.

29 Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer teil­ten sich die beein­dru­cken­den 106 Medail­len – ein Zei­chen für die groß­ar­ti­ge Brei­te des Teams, von den Jüngs­ten bis hin zur All­ge­mei­nen Klas­se. Der SV Vöck­la­bruck darf stolz auf die­se her­aus­ra­gen­de Mann­schafts­leis­tung sein!