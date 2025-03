Am Don­ners­tag, 6. März, wur­de in der Lan­des­mu­sik­schu­le Gmun­den zum zwei­ten Mal der Gmund­ner Kli­ma­schutz­preis in vier Kate­go­rien ver­ge­ben. Als Jury fun­gier­te wie bei der Pre­mie­re im ver­gan­ge­nen Jahr der Kli­ma­aus­schuss der Stadt­ge­mein­de. Als Pre­mie­re wur­de heu­er erst­mals ein Publi­kums­lieb­ling gekürt: Über 500 Per­so­nen nutz­ten die Mög­lich­keit, beim Online-Voting ihrem Lieb­lings­pro­jekt die Stim­me zu geben.

Zum Auf­takt des von Kli­ma­schutz­ko­or­di­na­to­rin Vere­na Püh­rin­ger-Stur­mayr orga­ni­sier­ten Fest­abends infor­mier­te Vize­bür­ger­meis­te­rin Uli Feicht­in­ger in ihrer Rol­le als Euro­pean Cli­ma­te Pact Ambassa­dor über den euro­päi­schen Kli­ma­pakt und sei­ne Aus­wir­kun­gen. Danach hielt die Gmund­ner Ärz­tin Stef­fi Huf­nagl ein zur Gän­ze in Rei­men vor­ge­tra­ge­nes Refe­rat über die in zahl­rei­chen Fäl­len bereits Wirk­lich­keit gewor­de­ne Zukunfts­vi­si­on „Crad­le to Crad­le“: Dabei wer­den alle Pro­duk­te von Anfang an nicht nur kreis­lauf­fä­hig, son­dern auch mate­ri­al­ge­sund und sozi­al fair res­sour­cen­scho­nend neu ent­wi­ckelt. Huf­nagl macht die­sen inno­va­ti­ven Ansatz aktu­ell in Städ­ten und Gemein­den bekannt, um eine Crad­le-to-Crad­le-Regi­on Ober­ös­ter­reich ent­ste­hen zu las­sen. Im Anschluss erfolg­te die Ver­ga­be der Kli­ma­schutz­prei­se durch Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und Vize­bür­ger­meis­te­rin Uli Feichtinger.

Feicht­in­ger: „Der Euro­päi­sche Kli­ma­pakt ver­netzt Men­schen und Orga­ni­sa­tio­nen, die sich für den Kli­ma­schutz enga­gie­ren, um gemein­sam mehr zu bewir­ken und die Kli­ma­zie­le zu errei­chen. Mit dem Gmund­ner Kli­ma­schutz­preis set­zen wir genau hier an: Wir machen loka­le Pro­jek­te sicht­bar, die zei­gen, wie viel­fäl­tig und krea­tiv Kli­ma­schutz und Kli­ma­wan­del­an­pas­sung in unse­rer Stadt gelebt wer­den. Es ist mir ein beson­de­res Anlie­gen, die­ses Enga­ge­ment vor den Vor­hang zu holen, um ande­re Men­schen zu inspi­rie­ren und den Gemein­schafts­sinn in unse­rer Stadt zu stär­ken. Denn die Kli­ma­kri­se meis­tern wir nur gemein­sam. Ich gra­tu­lie­re allen Teil­neh­men­den herz­lich und dan­ke für ihren wert­vol­len Einsatz!“

Die Haupt­preis­trä­ger der jewei­li­gen Kategorien:

Ein­zel­per­son, ex aequo – Georg Chytil, hat einen jun­gen Baum gepflanzt; Gun­du­la Pehn, singt und musi­ziert für Mut­ter Erde

Betrieb – Kon­fus Clot­hing, Klei­dungs­ge­schäft am Gmund­ner Markt­platz, das recy­cel­te und Bio-Stof­fe verwendet

Bil­dungs­ein­rich­tung, ex aequo – HAK Gmun­den und BRG/BORG Schloss Traun­see – Schü­le­rin­nen und Schü­ler set­zen mit ver­schie­de­nen Ansät­zen auf Bewusst­seins­bil­dung in den Berei­chen Müll, Plas­tik, Upcycling

Ver­ein – Forum für Kli­ma­schutz in Gmun­den – setzt sich zivil­ge­sell­schaft­lich für loka­len Umwelt- und Kli­ma­schutz ein

Publi­kums­lieb­ling (Online-Abstim­mung) – HAK Gmun­den

Aner­ken­nungs­prei­se:

Betrieb – Stu­dio Fresh­ma­nia und Fural Sys­te­me in Metall GmbH