Am 28.3.2025 erfolg­te um 17:00 Uhr der Start in die Lauf-Trail­sai­son mit der 3. FUXN­LAUF 24 Stun­den CHALL­ENGE beim Gast­haus Sil­ber­fuchs Fam. Hain am Flach­berg in Gmun­den. Opti­ma­le Vor­be­rei­tung war ange­sagt und dies kann zu 100% bestä­tigt wer­den. Ein Zelt fürs Umklei­den, ein Zelt für die per­fek­te Ver­pfle­gung vor und wäh­rend des Lau­fes und ein beheiz­tes Groß­zelt mit gro­ßer Aus­schank für Spei­sen und Geträn­ke erfüll­te alle Wün­sche der Läu­fer und auch der vie­len Fans und Zuschau­er. Das Trail­run Fuxn Team mit Obmann Mathi­as Schil­ler und Haus­herr Gre­gor Hain über­lie­ßen nichts dem Zufall und haben so opti­ma­le Vor­aus­set­zun­gen für eine gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung geschaf­fen. Wenn auch der Wet­ter­gott etwas schlecht gelaunt war (Nie­sel­re­gen zu Beginn des Lau­fes) lie­ßen es sich 145 gemel­de­te Star­ter nicht ent­ge­hen, die Chall­enge zu star­ten. Jede/Jeder kann ent­schei­den, wie oft er die 7,5 Km lan­ge Stre­cke mit 450 Höhen­me­ter lau­fen will und ein Ein- und Aus­stieg aus dem Bewerb ist jeder­zeit mög­lich. Die schnells­te Run­de wird auto­ma­tisch auch für die Wer­tung des Fuxn­lau­fes am Sams­tag 29.3.2025 her­an­ge­zo­gen und so ist man mit der Teil­nah­me bei der Chall­enge auch beim Fuxn­lauf mit dabei!

Nach der Start­num­mern­aus­ga­be im Haupt­zelt und Erklä­rung der Lauf­stre­cke mit Lauf­be­din­gun­gen ging es um Punkt 17:00 Uhr los mit dem Start zur 3. FUXN­LAUF 24 Stun­den Chall­enge. Die ers­te Run­de von 7,5 Kilo­me­ter und 450 Höhen­me­ter schaff­te Andre­as LAHN­IN­GER und Rapha­el MIKS aus Gmun­den mit einer Fabel­zeit von knapp 41 Minu­ten, und dies bei einer 24 Stun­den Chall­enge! Zwei Stun­den spä­ter um 19:00 Uhr waren noch 127 Läu­fe­rin­nen und Läu­fer auf der Stre­cke und wur­den beim Ziel­durch­lauf von den vie­len Fans und Ange­hö­ri­gen mit tosen­dem Applaus vor­an getrie­ben. Aber noch sind 22 Stun­den mit Dun­kel­heit, Nie­sel­re­gen, durch Wald und Feld berg­auf und berg­ab zu bewäl­ti­gen. Eine hoch ein­zu­schät­zen­de Leis­tung, egal wie oft die Stre­cke bewäl­tigt wird. Jeder der ins Ziel kommt ist Sie­ger, vie­le auch Sie­ger der Her­zen! Das Ergeb­nis mit den Sie­gern der 3. FUXN­LAUF 24h CHALL­ENGE wird am Sams­tag 17:00 Uhr feststehen.

Bereits um 14:00 Uhr ist der Start zum 3. Fuxn­lauf eben­falls beim Gast­haus Sil­ber­fuchs am Flach­berg Gmun­den. Mit 200 Star­ter ist der Lauf seit Wochen aus­ver­kauft. Mehr geht aus Platz­grün­den nicht mehr. Viel Erfolg auf alle Fäl­le den Sport­lern und Ver­an­stal­tern für bei­de Lauf­ereig­nis­se, die aus der Lauf­sai­son nicht mehr weg­zu­den­ken sind!