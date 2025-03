Bezirk Gmun­den (OÖ): Am 15. März wur­de im Feu­er­wehr­haus Alt­müns­ter der Wis­sens­test der Feu­er­wehr­ju­gend des Bezir­kes Gmun­den abge­hal­ten. Ins­ge­samt stell­ten sich 313 Bur­schen und Mädels die­ser Prüfung.

Bei den ein­zel­nen Sta­tio­nen muss­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer sowohl theo­re­ti­sches Wis­sen als auch prak­ti­sche Fer­tig­kei­ten unter Beweis stel­len. Dabei wer­den ver­schie­dens­te The­men­be­rei­che rund um das Feu­er­wehr­we­sen geprüft, wie Gerä­te- und Kno­ten­kun­de, vor­beu­gen­der Brand­schutz, Ers­te Hil­fe oder gefähr­li­che Stof­fe. Die gute Vor­be­rei­tung durch die Betreu­er­teams in den eige­nen Feu­er­weh­ren mach­te sich dabei bezahlt, die Bewer­ter zeig­ten sich mit den Leis­tun­gen des Feu­er­wehr­nach­wuch­ses sehr zufrie­den und Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant OBR Tho­mas Drei­blmei­er konn­te 135 Abzei­chen in Bron­ze, 101 in Sil­ber und 77 in der höchs­ten Stu­fe Gold überreichen.

gm.ooelfv.at