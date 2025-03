Mit einem spek­ta­ku­lä­ren Auf­tritt bei den Öster­rei­chi­schen Nach­wuchs­meis­ter­schaf­ten vom 7. bis 9. März 2025 in Graz sorg­ten die Akti­ven des Schwimm­ver­eins Vöck­la­bruck für Auf­se­hen. Unter 381 Schwim­mern aus 51 öster­rei­chi­schen Ver­ei­nen und bei über 1.600 Starts erkämpf­ten die Nach­wuchs­ta­len­te drei Gold‑, zwei Sil­ber- und zwei Bron­ze­me­dail­len. Wei­ters unter­stri­chen sie ihre Top­form mit einer beein­dru­cken­den per­sön­li­chen Best­zei­ten­quo­te von knapp 90 % und gesamt 33 Top-Ten-Plat­zie­run­gen. Als größ­te ober­ös­ter­rei­chi­sche Mann­schaft mit 13 qua­li­fi­zier­ten Teil­neh­mern war der SVV zudem der ein­zi­ge Ver­ein aus dem Bun­des­land, der in allen 6 Staf­fel­be­wer­ben antrat und vor­de­re Plat­zie­run­gen an Land zog.

Die Staf­fel­be­wer­be spie­gel­ten die beein­dru­cken­de Mann­schafts­stär­ke des SVV wider: Die Her­ren­staf­fel mit Maxi­mi­li­an Josef Pickl, Arthur May­er, Her­bert Motz und Dani­el Leit­ner zeig­te star­ke Leis­tun­gen. Mit dem her­aus­ra­gen­den 5. Platz über 4 x 50 m Frei­stil – als bes­te ober­ös­ter­rei­chi­sche Staf­fel – und Rang 6 über 4 x 50 m Lagen in jeweils sehr engen Ren­nen setz­ten sie ein Aus­ru­fe­zei­chen. Die Damen­staf­fel mit Timea Leit­ner, Azra Dau­to­vic, Maria Maak und Fin­ja Zim­mer­mann sicher­te sich mit dem 9. Platz über 4 x 50 m Lagen und Frei­stil jeweils eine Top-10 Plat­zie­rung. In der Mixed-Staf­fel erschwam­men Maxi­mi­li­an Josef Pickl, Dani­el Leit­ner bzw. Her­bert Motz, Fin­ja Zim­mer­mann und Maria Maak einen respek­ta­blen 8. Platz über 4 x 50 m Frei­stil und Platz 11 über 4 x 50 m Lagen. Von allen Mann­schaf­ten wur­den die Staf­fel­zei­ten der OÖ Hal­len­lan­des­meis­ter­schaf­ten im Jän­ner jeweils noch­mals um meh­re­re Sekun­den unterboten!

Der ers­te Wett­kampf­tag brach­te auch direkt die ers­ten Medail­len­er­fol­ge in den Ein­zel­be­wer­ben: Han­nah Motz glänz­te mit einer phä­no­me­na­len Leis­tung und hol­te Bron­ze über 100 m Brust in der AK12. Der 11-jäh­ri­ge Jakob Edtho­fer muss­te sich zuerst noch mit Blech über 200 m Lagen zufrie­den­ge­ben, sicher­te sich im Anschluss aber Bron­ze über 400 m Frei­stil. Mag­da­le­na Burg­stal­ler (AK12) und Jana Sun (AK15) erziel­ten über 100 m Brust per­sön­li­che Best­zei­ten und Top-10-Plat­zie­run­gen. Dani­el Leit­ner und Arthur May­er (bei­de AK14), sowie Her­bert Motz (AK15) beein­druck­ten mit per­sön­li­chen Best­leis­tun­gen über 200 m Lagen, sowie Dani­el zusätz­lich über 200 m Rücken. Der 16-jäh­ri­ge Maxi­mi­li­an Josef Pickl pul­ve­ri­sier­te sei­ne Best­zei­ten über 200 m Rücken, wo er den star­ken 6. Rang erkämpf­te, und 100 m Schmet­ter­ling. Timea Leit­ner (AK16) und Maria Maak (AK15) ver­bes­ser­ten ihre Zei­ten über 100 m Rücken bzw. 200 m Freistil.

Am zwei­ten Tag sorg­te Dani­el Leit­ner für das ers­te SVV-Gold bei Ö Nach­wuchs­meis­ter­schaf­ten auf der Kurz­bahn seit 6 Jah­ren: Mit einer sen­sa­tio­nel­len Zeit von 02:01,99 hol­te er die Gold­me­dail­le über 200 m Frei­stil in der AK14. Kurz dar­auf zeig­te er mit Rang 5 und per­sön­li­cher Best­zeit über 100 m Rücken noch­mals auf. Jakob Edtho­fer ergänz­te die Medail­len­samm­lung mit Sil­ber über 100 m Brust (AK11). Zudem erreich­te er mit per­sön­li­chen Best­leis­tun­gen Rang 4 und 5 über 200 m Frei­stil und 100 m Rücken. Gleich 6 SVV-Damen waren über 100 m Frei­stil am Start: Fin­ja Zim­mer­mann (AK16), Sophie Burg­stal­ler (AK15), Maria Maak, Timea Leit­ner, Mag­da­le­na Burg­stal­ler und Azra Dau­to­vic. Sie lie­fer­ten eine 100 %-Best­zei­ten­quo­te ab und erziel­ten vor­de­re Plat­zie­run­gen in ihren jewei­li­gen Alters­klas­sen. Die bei­den letzt­ge­nann­ten Damen und Han­nah Motz glänz­ten mit schnel­len Zei­ten über 200 m Lagen. Wei­te­re per­sön­li­che Best­zei­ten erziel­ten Arthur May­er (100 m Brust), Her­bert Motz (100 m Brust und 200 m Frei­stil) sowie Maxi­mi­li­an Josef Pickl (100 m Rücken und 200 m Freistil).

Am Abschluss­tag leg­ten die SVV-Akti­ven noch­mals einen Zahn zu und hol­ten 3x Edel­me­tall. Über 200 m Brust krön­te sich Jakob Edtho­fer zum Öster­rei­chi­schen Meis­ter in der AK11, und erreich­te zusätz­lich die star­ken Plät­ze 4 und 6 über 800 m und 100 m Frei­stil. Han­nah Motz erschwamm mit einer super Leis­tung ihre zwei­te Medail­le mit Sil­ber über 200 m Brust in der AK12. Dani­el Leit­ner leg­te auch über 100 m Frei­stil eine phä­no­me­na­le Zeit von 54,63 s hin und sicher­te sich damit mehr als ver­dient sein zwei­tes Gold in der AK14. Wei­te­re per­sön­li­che Best­zei­ten erziel­ten Azra Dau­to­vic, Arthur May­er, Her­bert Motz, Maxi­mi­li­an Josef Pickl und Jana Sun in ihren Bewer­ben über 100 m Frei­stil und/oder 200 m Brust.

Das Gesamt­ergeb­nis spricht für sich: 3x Gold, 2x Sil­ber und 2x Bron­ze und damit dem bes­ten SVV-Ergeb­nis bei Ö Nach­wuchs­meis­ter­schaf­ten seit knapp 10 Jah­ren. Der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck prä­sen­tier­te sich zusam­men­ge­fasst als einer der erfolg­reichs­ten öster­rei­chi­schen Schwimm­ver­ei­ne und beein­druck­te mit der durch­gän­gi­gen Leis­tungs­stär­ke in der gesam­ten Mannschaft.

Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on an Schwim­mer und Trainer!