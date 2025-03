An einem Strang – über alle Par­tei­gren­zen hin­weg – zog der Gmund­ner Gemein­de­rat in sei­ner Sit­zung am 24. März 2025: Das Stadt­par­la­ment fäll­te einen ein­stim­mi­gen Grund­satz­be­schluss, was den Um- und Zubau der mitt­ler­wei­le zu klein gewor­de­nen Zeug­stät­te der städ­ti­schen Feu­er­wehr an der Haupt­feu­er­wa­che Traun­dorf betrifft, und sprach sich klar dafür aus, die­ser wich­ti­gen, unver­zicht­ba­ren Ein­satz­or­ga­ni­sa­ti­on jene Vor­aus­set­zun­gen zu schaf­fen, die zur Erfül­lung ihrer Auf­ga­ben not­wen­dig sind. Damit ist auch in Hin­kunft die Sicher­heit der Bevöl­ke­rung gewährleistet.

In den bald elf Jah­ren sei­ner Amts­zeit habe er als laut Gemein­de­ord­nung Vor­ge­setz­ter der Feu­er­wehr Gmun­den fest­ge­stellt, dass die Anfor­de­run­gen an die frei­wil­li­gen, ehren­amt­li­chen Hel­fer von Jahr zu Jahr zuge­nom­men hät­ten, sagt Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf. „Es spielt mitt­ler­wei­le auch das The­ma Umwelt und Kli­ma eine gro­ße Rol­le, da Kata­stro­phen­ein­sät­ze nach Extrem­wet­ter­er­eig­nis­sen wie Hagel, Stark­re­gen oder Über­schwem­mun­gen mehr wer­den.“ Dazu kämen Auf­räum­ar­bei­ten nach Ver­kehrs­un­fäl­len, Lift­öff­nun­gen oder Per­so­nen- und Tier­ret­tun­gen – von Brand­er­eig­nis­sen ganz zu schweigen.

„Die Gmund­ner Feu­er­wehr­leu­te ste­hen an allen Tagen des Jah­res rund um die Uhr in Ein­satz­be­reit­schaft und sor­gen für unse­re Sicher­heit“, so Krapf. „So gese­hen, ist die geplan­te Inves­ti­ti­on nicht nur eine für die Feu­er­wehr, son­dern auch eine für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger.“ Die Ein­satz­kräf­te sol­len ange­sichts der Anfor­de­run­gen auch künf­tig adäqua­te Rah­men­be­din­gun­gen vor­fin­den, um nach moderns­ten Stan­dards effi­zi­ent und kom­pe­tent arbei­ten zu können.

Benö­tigt wer­den in der Zeug­stät­te unter ande­rem mehr Räum­lich­kei­ten und Kapa­zi­tä­ten, da die Gmund­ner Feu­er­wehr Zuwäch­se zu ver­zeich­nen hat – dar­un­ter erfreu­li­cher­wei­se auch von weib­li­chen Mit­glie­dern. Für die immer leis­tungs­fä­hi­ger und grö­ßer wer­den­den Fahr­zeu­ge braucht es eben­falls mehr Platz. Daher war es dem gesam­ten Gemein­de­rat ein gro­ßes Anlie­gen, die Vor­aus­set­zun­gen zu schaf­fen, um den gestie­ge­nen Anfor­de­run­gen gerecht zu werden.

Der nun gefäll­te Grund­satz­be­schluss über die Frak­ti­ons­gren­zen hin­weg sei ein deut­li­ches Zei­chen an die Bevöl­ke­rung und an die Feu­er­wehr, und er sei auch für ihn als Bür­ger­meis­ter ein erfreu­li­ches Erleb­nis gewe­sen, betont Krapf. Die­se Gren­zen sei­en ein­fach weg­ge­scho­ben wor­den: „Die Bot­schaft ist, dass der Poli­tik und uns allen als Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Feu­er­wehr wich­tig ist.“ Nun gehe es dar­um, dass das Vor­ha­ben gemäß den Ergeb­nis­sen des Archi­tek­tur­wett­be­werbs und der gesetz­li­chen Richt­schnur „Gemein­de­fi­nan­zie­rung Neu“ umge­setzt wer­de. Krapf: „Es fol­gen die übli­chen Schrit­te, wie Kos­ten­dämp­fungs­ver­fah­ren oder Finan­zie­rungs­plan. Das muss jetzt alles ord­nungs­ge­mäß abge­wi­ckelt wer­den. Die Pla­nungs­leis­tun­gen sind bereits im Stadt­rat beauf­tragt, das ist schon beschlos­sen. Nächs­tes Jahr wer­den wir nach jenen Schrit­ten, die noch in den Gre­mi­en not­wen­dig sind, mit den Erwei­te­rungs­maß­nah­men begin­nen.“ Auch wenn es zuletzt in den im Gemein­de­rat ver­tre­te­nen Frak­tio­nen auf­grund die­ses The­mas unter­schied­li­che Auf­fas­sun­gen und poli­ti­sche Tur­bu­len­zen gege­ben haben möge, sei man sich bei der jüngs­ten Sit­zung einig gewe­sen, so der Bür­ger­meis­ter: „Da geht es nicht um irgend­wel­che poli­ti­schen Befind­lich­kei­ten. Die­ser ein­stim­mi­ge Beschluss ist sehr erfreu­lich. Alle zie­hen an einem Strang und das ist ein kla­res Bekennt­nis der Stadt­po­li­tik zu unse­rer Feu­er­wehr. Das ist uns allen eine Herzensangelegenheit.“