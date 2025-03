Eine gro­ße Alt­müns­terin wur­de geehrt: Moni­ka Nat­mess­nig erhielt die Aus­zeich­nung zur Ehrenob­frau der Gold­hau­ben Alt­müns­ter. Nach 18 Jah­ren als Obfrau über­gab sie 2024 ihr Amt an Rena­te Pfif­fer­ling, die nun die Lei­tung der Brauch­tums­grup­pe übernimmt.

Die Ehrung fand im fest­li­chen Rah­men beim Gast­hof Reschen am Grasberg statt, wohin Moni­ka Nat­mess­nig unter einem Vor­wand ein­ge­la­den wur­de. Neben den Mit­glie­dern der Orts­grup­pe gra­tu­lier­ten auch OÖ-Lan­des­ob­frau Mar­ti­na Püh­rin­ger, Bezirks­ob­frau Maria Wicke sowie Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer. Eine beson­de­re Ehre war die Anwe­sen­heit von Ger­tru­de Herbst, die seit über 40 Jah­ren aktiv im Ver­ein tätig ist.

Rena­te Pfif­fer­ling wür­dig­te Moni­kas außer­or­dent­li­ches Enga­ge­ment: „Moni­ka hat ein Gespür für Men­schen und ihre Anlie­gen, sowie Sor­gen. Ihr Talent, ande­re zu begeis­tern, ist beein­dru­ckend.“ Zudem hob sie das Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent der Geehr­ten her­vor, das sich auch in ihrer frü­he­ren Tätig­keit als Lei­te­rin des Alten­wohn­heims zeigte.

Die offi­zi­el­le Ernen­nung zur Ehrenob­frau erfolg­te durch die fei­er­li­che Über­ga­be einer Urkun­de. Moni­ka Nat­mess­nig nahm die­se Aus­zeich­nung mit Stolz und gro­ßer Freu­de ent­ge­gen. Die Wert­schät­zung für ihre jahr­zehn­te­lan­ge Arbeit war spür­bar und wur­de durch vie­le per­sön­li­che Wor­te der Anwe­sen­den unterstrichen.

Auch in Zukunft bleibt die Gold­hau­ben­grup­pe Alt­müns­ter aktiv. Sie enga­giert sich wei­ter­hin für sozia­le Pro­jek­te und unter­stützt mit Spen­den­gel­dern gemein­nüt­zi­ge Initia­ti­ven in der Gemein­de. Den­noch ist die Suche nach neu­en Mit­glie­dern ein wich­ti­ges Anlie­gen, um die Gemein­schaft lang­fris­tig zu erhalten.

OÖ-Lan­des­ob­frau Mar­ti­na Püh­rin­ger beton­te: „Das Beson­de­re an die­ser Gemein­schaft ist, dass jeder sei­ne Talen­te ein­brin­gen kann.“ Daher sind Inter­es­sier­te herz­lich ein­ge­la­den, an den regel­mä­ßi­gen Tref­fen und Akti­vi­tä­ten teil­zu­neh­men. Wer Teil die­ser tra­di­ti­ons­rei­chen Grup­pe wer­den möch­te, kann sich direkt an Rena­te Pfif­fer­ling unter 0664/6303331 wenden.

Die Ehrung von Moni­ka Nat­mess­nig unter­streicht ihre außer­ge­wöhn­li­che Leis­tung und ihr uner­müd­li­ches Enga­ge­ment. Mit ihrer Ernen­nung zur Ehrenob­frau bleibt sie ein prä­gen­des Mit­glied der Gold­hau­ben­grup­pe Altmünster.