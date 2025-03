Mit 2:2 (1:0) trenn­ten sich in der Frau­en­klas­se Süd/West in der Gmund­ner LSP-Are­na die Gast­ge­be­rin­nen des SV Gmun­den und der Tabel­len­füh­rer SPG Antie­sen­ho­fen / Ried / Weil­bach 2:2 (1:0). Die Heim­elf begann schwung­voll, schon in der 3. Minu­te kam Nina Gries­ho­fer am Sech­zeh­ner frei zum Schuss, der Ball ging aber über das Tor. Immer wie­der gelan­gen gute Kom­bi­na­tio­nen, aber das ver­dien­te 1:0 fiel doch eher uner­war­tet: eine Flan­ke von Ste­fa­nie Mühl­ba­cher senk­te sich als „Bogen­lam­pe“ in die äußers­te Tor­ecke. Kurz vor dem Pau­sen­pfiff konn­te von den Gäs­ten ein Ball auf ihr lee­res Tor nur mehr knapp vor der Tor­li­nie abge­wehrt werden.

3 Tref­fer in der 2. Spielhälfte!

In der 53. Minu­te gelang dem Herbst­meis­ter der Aus­gleich zum 1:1, dar­auf­hin dräng­ten bei­de Teams auf den Sieg. In der 68. Minu­te prüf­te Ste­pha­nie Märzen­dor­fer mit einem schar­fen Frei­stoß aus der Distanz die Kee­pe­rin, die den Ball nicht arre­tie­ren konn­te, Gmun­dens Kapi­tä­nin Chris­ti­na Kersch­bau­mer setz­te nach und erziel­te das 2:1. 4 Minu­te vor Spiel­schluss nütz­te Lisa Maria Gurt­ner einen Frei­stoß zum 2:2‑Ausgleich und Endstand.

Gmun­dens Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer: „Wir zeig­ten von Beginn an star­ke Prä­senz gegen Geg­ne­rin­nen mit hoher Qua­li­tät, hat­ten sehr gute Spiel­zü­ge und star­ke Zwei­kämp­fe, das 1:0 war hoch­ver­dient. Dem Frei­stoß zum 2:2‑Ausgleich war ein unglück­li­cher Zwei­kampf vor­aus­ge­gan­gen, wir hät­ten ger­ne gewon­nen, aber sehr posi­tiv: eine glän­zen­de Leis­tung gegen Geg­ne­rin­nen mit hoher Qua­li­tät, wir blie­ben auch im 8. Heim­spiel der Sai­son ungeschlagen!

Head­coach Mar­kus Kal­ten­böck (SPG Antie­sen­ho­fen / Ried / Weil­bach): „Ein Spiel „auf Augen­hö­he“ ende­te auch mit einem gerech­ten Unentschieden.“

Bei­de Teams ver­ab­schie­de­ten sich mit einem herz­li­chen „Fair­play“ und wünsch­ten sich gegen­sei­tig Alles Gute für die wei­te­re Saison!

Ers­ter Punkt im Früh­jahr für das Männer-Team

Im „Haupt­spiel“ trenn­ten sich die LT1- O.Ö. Ligis­ten Gmun­den und SU STRAS­SER Stei­ne St. Mar­tin im Mühl­kreis mit einem tor­lo­sen Remis.