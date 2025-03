Am 21. März 2025 fand im Gast­haus Wind­le­gern die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Feu­er­wehr Eben und Nach­dem­see statt. Neben zahl­rei­chen Mit­glie­dern waren auch hoch­ran­gi­ge Ehren­gäs­te anwe­send, um gemein­sam das ver­gan­ge­ne Jahr Revue pas­sie­ren zu las­sen und zukünf­ti­ge Zie­le zu diskutieren.

Rück­blick auf ein ereig­nis­rei­ches Jahr

Die Feu­er­wehr Eben und Nach­dem­see blickt auf ein inten­si­ves Jahr 2024 zurück, das sowohl durch Fei­er­lich­kei­ten als auch durch zahl­rei­che Ein­sät­ze geprägt war. Ein High­light war das Okto­ber­fest, das in Ver­bin­dung mit der Wei­he eines neu­en Ein­satz­fahr­zeugs und dem 120-jäh­ri­gen Bestehen der Feu­er­wehr gefei­ert wur­de. „Die Zusam­men­ar­beit bei die­sen Ver­an­stal­tun­gen war sen­sa­tio­nell“, lob­te Kom­man­dant Gün­ter Raf­fels­ber­ger. Zusätz­lich unter­stütz­te die Wehr den ORF-Wan­der­tag und bewäl­tig­te ins­ge­samt 72 Ein­sät­ze – dar­un­ter 9 Brand­ein­sät­ze und 63 tech­ni­sche Hilfeleistungen.

Her­aus­for­de­run­gen im Ein­satz und tech­ni­sche Ausstattung

Kom­man­dant Raf­fels­ber­ger hob her­vor, dass die Ein­sät­ze zuneh­mend kom­ple­xer wer­den: „Die Tech­nik wird moder­ner, daher erfor­dern man­che Ein­sät­ze ein Mehr an Zeit.“ Trotz moder­ner Aus­rüs­tung ist der drin­gen­de Neu­bau der Zeug­stät­te ein zen­tra­les Anlie­gen. Der­zei­ti­ge bau­li­che Män­gel und Platz­pro­ble­me erschwe­ren die Arbeit erheb­lich. Bei­spiels­wei­se müs­sen Repa­ra­tu­ren an Fahr­zeu­gen oft auf der Stra­ße durch­ge­führt wer­den, was ange­sichts des star­ken Ver­kehrs gefähr­lich ist. „Hier ersu­che ich um über­par­tei­li­che Unter­stüt­zung “, beton­te Raf­fels­ber­ger in Rich­tung der anwe­sen­den Lokalpolitiker.

Ehren­gäs­te wür­di­gen Enga­ge­ment der Feuerwehr

Die Ver­samm­lung wur­de durch die Anwe­sen­heit bedeu­ten­der Ehren­gäs­te auf­ge­wer­tet. Bür­ger­meis­ter von Alt­müns­ter Mar­tin Pel­zer, Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­dant Jür­gen Weiß­mann, Vize­bür­ger­meis­te­rin und Natio­nal­rä­tin Eli­sa­beth Feicht­in­ger, Vize­bür­ger­meis­ter Bern­hard Moser, Ehren-Ober­brand­rat Robert Ben­da, sowie Pflicht­be­reichs­kom­man­dant Chris­ti­an Gru­ber lie­ßen es sich nicht neh­men, die Leis­tun­gen der Feu­er­wehr zu wür­di­gen. Bür­ger­meis­ter Pel­zer dank­te den Kame­ra­den für die unzäh­li­gen geleis­te­ten Stun­den und beton­te: „Da fühlt man sich gut auf­ge­ho­ben, wenn man die gro­ße Jugend­grup­pe sieht. Da kann ich einen posi­ti­ven Blick in die Zukunft wagen“ Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­dant Weiß­mann lob­te eben­falls die vor­bild­li­che Arbeit im Bereich des Feuerwehrnachwuchses.

Enga­ge­ment in Aus­bil­dung und Jugendarbeit

Die Mann­schaft zeig­te 2024 gro­ße Bereit­schaft zur Wei­ter­bil­dung. Ins­ge­samt 16 Übun­gen, 6 Schu­lun­gen und zahl­rei­che Lehr­gän­ge an der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le wur­den absol­viert. Damit wur­den ins­ge­samt 1.065 Stun­den in die Aus­bil­dung inves­tiert. Lukas Leit­ner, Zugs­kom­man­dant der Wehr, hob die Wich­tig­keit die­ser Maß­nah­men her­vor: „Gut aus­ge­bil­de­te Feu­er­wehr­leu­te sind der Schlüs­sel, um in jeder Situa­ti­on schnell und sicher hel­fen zu können.“

Jugend­grup­pe als Hoffnungsträger

Beson­ders stolz ist die Feu­er­wehr auf ihre Jugend­grup­pe, die 28 Mit­glie­der zählt. Unter der Lei­tung von Jugend­be­treu­er Max Höl­ler wur­den der Wis­sens­test erfolg­reich absol­viert und das Jugend­la­ger in Vorch­dorf besucht, das dem Nach­wuchs beson­ders in Erin­ne­rung blei­ben wird. Für die Jugend­ar­beit wur­den beein­dru­cken­de 3.300 Stun­den auf­ge­wen­det. Die Nach­wuchs­ar­beit ist ein Garant für die Zukunft der Feu­er­wehr, wie Kom­man­dant Raf­fels­ber­ger betonte.

Ehrun­gen und Auszeichnungen

Im Rah­men der Ver­samm­lung wur­den zahl­rei­che Kame­ra­den für ihre lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft und Ver­diens­te geehrt.

Beson­de­re Erwäh­nung fanden:

20 Jah­re Gemein­de­ver­dienst­me­dail­le: Julia Huf­nagl, Dani­el Hut­te­rer, Bene­dikt Lach­ber­ger, Sabi­ne Schiff­bän­ker, Agnes Wolfsgruber

Julia Huf­nagl, Dani­el Hut­te­rer, Bene­dikt Lach­ber­ger, Sabi­ne Schiff­bän­ker, Agnes Wolfsgruber 30 Jah­re Gemein­de­ver­dienst­me­dail­le: Chris­toph Hut­te­rer, Mar­tin Leit­ner, Bern­hard Moser, Gün­ter Raf­fels­ber­ger, Ste­fan Zauner

Chris­toph Hut­te­rer, Mar­tin Leit­ner, Bern­hard Moser, Gün­ter Raf­fels­ber­ger, Ste­fan Zauner 40 Jah­re Feu­er­wehr­dienst­me­dail­le: Klaus Leit­ner, Alo­is Pollhammer

Klaus Leit­ner, Alo­is Pollhammer 50 Jah­re Feu­er­wehr­dienst­me­dail­le: Franz Fel­leit­ner, Felix Loidl, Her­bert Loidl

Franz Fel­leit­ner, Felix Loidl, Her­bert Loidl 60 Jah­re Feu­er­wehr­dienst­me­dail­le: Leo­pold Thalhammer

Leo­pold Thalhammer Feu­er­wehr-Ver­dienst­me­dail­le des Bezirks (3.Stufe in Bron­ze): Chris­ti­ne Poll­ham­mer wur­de die­se beson­de­re Aus­zeich­nung von Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­dant Jür­gen Weiß­mann überreicht.

Aus­blick

Abschlie­ßend bedank­te sich Kom­man­dant Gün­ter Raf­fels­ber­ger bei allen Kame­ra­den für den außer­ge­wöhn­li­chen Zusam­men­halt und die vie­len ehren­amt­li­chen Stun­den: „Die Feu­er­wehr Eben und Nach­dem­see ist ein Sym­bol für Kame­rad­schaft und Hilfs­be­reit­schaft.“ Mit gro­ßen Zie­len, dar­un­ter dem Neu­bau der Zeug­stät­te, blickt die Feu­er­wehr zuver­sicht­lich in die Zukunft. Die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Feu­er­wehr Eben und Nach­dem­see stand im Zei­chen von Rück­blick, Ehrun­gen und Zukunfts­vi­sio­nen. Dank der star­ken Jugend­ar­beit und der Unter­stüt­zung von Mit­glie­dern sowie Ehren­gäs­ten blickt die Wehr opti­mis­tisch auf die kom­men­den Aufgaben.