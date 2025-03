Bereits zum 6. Mal ver­an­stal­tet der Freun­de­ver­ein der Kin­der­grup­pe Regen­bo­gen aus Bad Ischl ein Kin­der­thea­ter in den Stal­lun­gen der Kai­ser­vil­la. Der Rein­erlös der Ver­an­stal­tun­gen kommt der eltern­ge­führ­ten Kin­der­grup­pe zu Gute.

Am 4. April 2025 kommt Mar­ko Sim­sa mit dem Thea­ter­stück „ Der klei­ne Bär und das Zir­kus­fest“ nach Bad Ischl. Er ist ein berühm­ter Musi­ker und Schau­spie­ler im Kin­der­thea­ter und hat ein ganz beson­de­res Talent Kin­der und auch Erwach­se­ne für die Musik zu begeistern!

DER KLEI­NE BÄR UND DAS ZIRKUSFEST

Eines Mor­gens wacht der klei­ne Bär auf, zupft den gro­ßen Bär an sei­nem Bären­fell und sagt: „Heu­te mach´ ich ein Zir­kus­fest!“ Der gro­ße Bär fin­det das wirk­lich nicht gut. Denn was man dafür alles braucht! Das schaf­fen sie ja nie! Da bräuch­ten sie ja ein Zir­ku­s­or­ches­ter und Akro­ba­ten und Clowns und Jon­gleu­re! Und natür­lich auch das Publi­kum. Wie soll denn das nur funktionieren!?

Doch der klei­ne Bär lässt nicht locker. Er will es zumin­dest ver­su­chen! Und eines vor­weg: Er wird es schaf­fen! Am Schluss hilft sogar der gro­ße Bär ein biss­chen mit. Und so gibt es – unter reger Betei­li­gung des jun­gen Publi­kums — ein Zir­kus­fest, wie es die Tie­re des Wal­des noch nie zuvor erlebt haben.

BESET­ZUNG:

Sebas­ti­an Sim­sa – Schau­spiel, Perkussion

Mar­ko Sim­sa – Schau­spiel, Gitar­re, Gesang

ALTERS­GRUP­PE: 3–8 Jahre

SPIEL­DAU­ER: ca. 55 min.

📍@stallungenderkaiservilla

📅 4. April 2025, 15 Uhr