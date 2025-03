Am 26. Febru­ar 2025 über­gab der Gmund­ner Kunst­samm­ler Kon­su­lent Ernst Grab­ner ein, von Johann Franz Schwan­tha­ler (1683–1762) geschaf­fe­nes, Kru­zi­fix an das K‑Hof Kam­mer­hof Muse­um Gmun­den. Zuvor hat­te sich das kunst­voll ange­fer­tig­te Kreuz auf einer regel­rech­ten, fast 200 Jah­re dau­ern­den Odys­see befunden.

Im Bei­sein von Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, Muse­al­ver­eins­ob­mann August May­er, K‑Hof-Direk­tor Johan­nes Wei­din­ger und des­sen Vor­gän­ge­rin Ingrid Spitz­bart wur­de das restau­rier­te Kunst­werk im Schwan­tha­ler-Schau­raum des Muse­ums posi­tio­niert (Abb. 1).

Einst war die­ses Kru­zi­fix samt eini­ger Andachts­bil­der am Haupt­stamm der Hl. Fich­te ver­ehrt wor­den, die im Pins­dor­fer Orts­teil Buchen stand. Die­ser Baum war auf­grund sei­ner außer­ge­wöhn­li­chen Wuchs­form, in der die Gläu­bi­gen die Form einer Mons­tranz zu erken­nen glaub­ten, ein belieb­ter Pil­ger­ort. Gegen Ende der 1820er-Jah­re begann wegen Bor­ken­kä­fer­be­falls eine suk­zes­si­ve Beschnei­dung des Bau­mes, sodass die­ser letzt­end­lich gefällt wer­den muss­te. Das Kru­zi­fix hin­ge­gen gelang­te über vie­le Zwi­schen­sta­tio­nen in den Besitz von Ernst Grab­ner, der es fach­lich begut­ach­ten und restau­rie­ren ließ. Sich der kul­tur­ge­schicht­li­chen Bedeu­tung des Kreu­zes, sei­ner Her­kunft und Geschich­te bewusst, war es Grab­ner ein Anlie­gen, das Kunst­werk dem Kam­mer­hof Muse­um zu über­las­sen. Als Drauf­ga­ben spen­de­te er eine Ori­gi­nal­zeich­nung der Hl. Fich­te (Abb. 2) sowie eine Litho­gra­phie, auf der der Baum abge­bil­det ist.