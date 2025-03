„Lili in lila“ nennt sich ein neu­es Ver­an­stal­tungs­for­mat in der Stadt­bü­che­rei Gmun­den. Ab März 2025 wer­den nam­haf­te öster­rei­chi­sche Autor:innen ihre aktu­el­len Roma­ne vorstellen.

Der neue Lesungs­zy­klus „Lili in lila — Litera­turliebe in der lila Lite­ra­tur­höh­le der Stadt­bü­che­rei Gmun­den“ legt den Fokus auf öster­rei­chi­sche Schriftsteller:innen, ihre aktu­el­len Wer­ke und ihre Lie­be bzw. ihren Zugang zur Lite­ra­tur im All­ge­mei­nen. Neben einem Lesungs­teil aus dem jeweils aktu­el­len Roman wird bei jeder der Ver­an­stal­tun­gen auch genü­gend Zeit für Dis­kus­si­on und Fra­gen aus dem Publi­kum sein. Mode­riert wer­den die Lesun­gen von der Jour­na­lis­tin Mela­nie Jung­wirth (LESE­ZEI­CHEN – Das Lite­ra­tur­ma­ga­zin auf salzi.tv).

Den Beginn macht am Mitt­woch, den 19. März 2025, um 19.00 Uhr, die in Ober­ös­ter­reich auf­ge­wach­se­ne Eli­sa­beth Reich­art, deren neu auf­ge­leg­ter und voll­stän­dig über­ar­bei­te­ter Roman „Komm über den See“ auch in Gmun­den spielt und unter ande­rem die Wider­stands­kämp­fe­rin­nen im Salz­kam­mer­gut zum The­ma hat. Reich­art wur­de oft­mals aus­ge­zeich­net, zB mit dem Öster­rei­chi­schen Wür­di­gungs­preis für Lite­ra­tur, und beschäf­tigt sich in ihrem Werk viel­fach mit dem Krieg, „wobei ihr Inter­es­se sich in beharr­li­cher Spu­ren­su­che auf his­to­ri­sche Per­so­nen und Zusam­men­hän­ge, aber auch auf gesell­schaft­li­che Struk­tu­ren und Hin­ter­grün­de, bezieht“, so die Öster­rei­chi­sche Nationalbibliothek.

Im Lau­fe des Jah­res 2025 wer­den bei „Lili in lila“ unter ande­rem auch Ger­traud Klemm, Katha­ri­na Feist-Mer­haut und Chris­ti­an Lorenz Mül­ler zu Gast sein.

Das Team der Stadt­bü­che­rei freut sich beim Ein­tritt über frei­wil­li­ge Spen­den. Snacks, Geträn­ke und ein Bücher­tisch run­den den Abend ab. Eine Platz­re­ser­vie­rung vor­ab ist möglich.

Alle Ter­mi­ne im Überblick:

19.03.2025, 19.00 Uhr: Eli­sa­beth Reich­art, “Komm über den See”

25.04.2025, 19.00 Uhr: Chris­ti­an Lorenz Mül­ler, “Radies­chen­re­vo­lu­ti­on”

11.06.2025, 19.00 Uhr: Katha­ri­na Feist-Mer­haut, “Ster­ben üben”

22.10.2025, 19.00 Uhr: Ger­traud Klemm

Mode­ra­ti­on: Mela­nie Jungwirth