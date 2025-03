Wie Musik das Leben ver­schö­nern kann zeig­te sich heu­te, Sams­tag 29.3.2025, beim Lieb­statt­kon­zert der Stadt­ka­pel­le im neu reno­vier­ten Stadt­thea­ter Gmun­den. Trotz des star­ken Regen lie­ßen es sich die Musik­be­geis­ter­ten, Bekann­te, Ver­wand­te und Freun­de der Stadt­ka­pel­le Gmun­den nicht neh­men und füll­ten das ehr­wür­di­ge Stadt­thea­ter fast bis zum letz­ten Platz. Unter den Gäs­ten konn­te Mode­ra­tor Hubert Schmid­hu­ber auch Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf mit Gat­tin, vie­le Gemein­de­ver­tre­ter, Musik­kol­le­gen aus der Umge­bung und auch den ehe­ma­li­gen Kapell­meis­ter Lui­gi Thur­ner mit Gat­tin und selbt­ver­ständ­lich alle Gäs­te herz­lich begrüßen.

Den Beginn des Kon­zer­tes über­nahm wie­der das Jugend­or­ches­ter „Young­stars“ unter Lei­tung von Mar­tin Auer. Die dar­ge­bo­ten Musik­stü­cke wur­den mit tosen­dem Applaus der Besu­cher beglei­tet und zur Freu­de der Jungmusiker/innen durf­ten sie gleich das ers­te Stück mit den „Gro­ßen“ mit­spie­len. Das fol­gen­de Kon­zert der Stadt­ka­pel­le unter Lei­tung und Kapell­meis­ter Peter Apfel spiel­te alle Stü­cke der Musik­kunst mit vie­len Kom­po­nis­ten aus Öster­reich. Mit den Dar­bie­tun­gen wie Fan­fa­re 1899, Fin­lan­dia, Wir Musi­kan­ten, Is schon still uman See und den Kärnt­ner­lie­der Marsch ende­te der ers­te Teil des Musik­abends. Zur Stär­kung in der Pau­se gab es Spei­sen und Geträn­ke in den Buf­fets des Stadttheater.

Frisch gestärkt ging es wei­ter mit Enjoy the Music, West Side Sto­ry, Flower Duet (from Lak­me´), From Crad­le to Gra­ve, the Magni­fi­cent Seven und zur Über­ra­schung auch “Über sie­ben Brü­cken musst Du gehn” von Peter Maf­fay. Natür­lich gab es auch zwei Zuga­ben mit Rock and Roll All Nite und mit dem Radetz­ky Marsch, der den Schluss­punkt eines tol­len Kon­zert­abends bedeu­te­ten. Mit Stan­ding Ova­ti­on wur­den die Musi­ker in den „Fei­er­abend“ ver­ab­schie­det. Musik ver­bin­det Men­schen und ver­schö­nert das Leben, wie wahr die­se Wor­te sind!