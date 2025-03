Gmunden/Engelhof. Die Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof stellt im Rah­men ihres Fami­li­en­nach­mit­tags am Sams­tag, dem 5. April 2025, von 14.00 bis 16.30 Uhr inter­es­sier­ten Kin­dern, Jugend­li­chen und Eltern ihre Jugend­ar­beit vor und lädt dabei ein, selbst Instru­men­te aus­zu­pro­bie­ren und den Musik­ver­ein kennenzulernen.

Neben einem Live-Auf­tritt des „Laufenten“-Jugendorchesters dür­fen sich Besucher:innen auch auf Kin­der­schmin­ken und Rät­sel­spaß sowie auf Kaf­fee & Kuchen freu­en. Mit dabei ist „Lauf­enten Lot­ti“, eine Stoff­tie­ren­te auf Instru­men­ten­fin­dung, die als Mas­kott­chen des Lauf­enten­clubs Kin­der von der musi­ka­li­schen Früh­erzie­hung bis in das Orches­ter beglei­tet. Im Lauf­enten-Jugend­club wird Kin­dern ab dem Kin­der­gar­ten­al­ter Block­flö­ten­un­ter­richt und musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung in einer Ver­eins­ge­mein­schaft mit viel Spiel und Spaß gebo­ten. Die Lauf­enten-Kin­der tref­fen sich ein­mal im Monat an einem Frei­tag­nach­mit­tag im Ver­eins­heim der Werks­ka­pel­le zu The­men­ver­an­stal­tun­gen mit Musik­be­zug. Die­se Lauf­enten-Nach­mit­ta­ge sind immer für alle Kin­der – unab­hän­gig davon, ob sie bereits ein Instru­ment erler­nen – offen. Seit März wird auch ein eige­ner Jugend­club für Kin­der ab 10 Jah­ren und Jugend­or­ches­ter­mit­glie­der ange­bo­ten. Ein Ein­stieg oder ein Schnup­pern ist jeder­zeit mög­lich. Die Teil­nah­me an den Lauf­enten-Nach­mit­ta­gen ist kos­ten­los. Im Vor­jahr wur­de der „Lauf­enten­club“ mit dem För­der­preis des OÖ. Volks­kul­tur­preis 2024 ausgezeichnet.

Die Werks­ka­pel­le ist umge­zo­gen und hat im Okto­ber ihren Neu­bau in der Scharn­stei­ner Stra­ße 60 bezo­gen. Das neue Gebäu­de bie­tet der Jugend­ar­beit im Ver­ein ein moder­nes Zuhau­se sowie her­vor­ra­gen­de Rah­men­be­din­gun­gen für die musi­ka­li­sche und per­sön­li­che Ent­wick­lung von Kin­dern und Jugendlichen.

Der Fami­li­en­nach­mit­tag fin­det bei jeder Wit­te­rung statt. Eine Anmel­dung ist nicht not­wen­dig. Auch erwach­se­ne und jugend­li­che Quer- oder Wie­der­ein­stei­ge­rIn­nen auf allen blas­or­ches­ter­ge­eig­ne­ten Instru­men­ten sind ein­ge­la­den, am Fami­li­en­tag die Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof ken­nen­zu­ler­nen. Alle Ter­mi­ne und Infos zum Lauf­enten-Jugend­club sind online unter www.wk-laufen.at ver­füg­bar. Fra­gen und Anmel­dun­gen zum Lauf­enten-Jugend­pro­gramm ger­ne an Jugend­re­fe­ren­tin Tan­ja Scho­bes­ber­ger (0650 57 00 685, jugendreferat@wk-laufen.at) rich­ten.