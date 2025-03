Nach den vie­len Hal­len­tur­nie­ren im Nach­wuchs und dem wie­der sehr erfolg­reich durch­ge­führ­ten SVG Nach­wuchs­hal­len­tur­nie­ren, setzt der SV Gmund­ner Milch gleich zu Beginn der Frei­luft­sai­son ein wei­te­res Aus­ru­fe­zei­chen hin­ter der groß­ar­ti­gen Nach­wuchs­ar­beit: Am Sams­tag, den 29. März 2025, laden die Blau-Wei­ßen zu einem hoch­ka­rä­tig besetz­ten Nach­wuchs-Kunst­ra­sen­tur­nier in die Traun­see­stadt. Mit 37 teil­neh­men­den Mann­schaf­ten aus Öster­reich und Deutsch­land ist die­ses Tur­nier mitt­ler­wei­le zu einem abso­lu­ten High­light im Ober­ös­ter­rei­chi­schen Nach­wuchs­fuß­ball ange­wach­sen. Unter den teil­neh­men­den Ver­ei­nen befin­den sich klin­gen­de Namen wie der LASK, FC Her­tha Wels oder der SV Wacker Burg­hau­sen, aber auch vie­le Ver­ei­ne aus der nähe­ren Umge­bung. Auch eine Mann­schaft aus Mün­chen und aus Waib­lin­gen (Baden-Würt­tem­berg) las­sen sich das Groß­ereig­nis in der LSP-Are­na nicht erge­hen. Die rund 300 talen­tier­ten Nach­wuchs­ki­cker aus Öster­reich und Deutsch­land freu­en sich jeden­falls über zahl­rei­chen Besuch.

Bewer­be: 09:00–12:00 (U9 und U10), 12:30–15:30 (U11) sowie 16:00–19:00 (U12)