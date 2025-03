Seit dem 1. März 2025 sind die Park­plät­ze am Offen­see und Lang­bath­see gebüh­ren­pflich­tig. Die Kenn­zei­chen der Autos wer­den bereits bei der Anfahrt durch Kame­ras erfasst und die Zah­lung muss vor der Abfahrt an einem Auto­ma­ten erfolgen.

Wie funk­tio­niert das System?

Die Gebüh­ren­pflicht beginnt, sobald ein Fahr­zeug von den Kame­ras regis­triert wird. Am Offen­see befin­det sich die Kame­ra etwa 100 Meter vor der Stra­ßen­tei­lung zum ehe­ma­li­gen Restau­rant und dem gro­ßen Park­platz. Eine Hin­weis­ta­fel nach einer klei­nen Brü­cke rechts weist dar­auf hin. An der Lang­bath­see­stra­ße star­tet die Gebüh­ren­pflicht rund 100 Meter nach dem Gast­hof Kreh. Hier soll­ten Wan­de­rer beson­ders auf­pas­sen: Auch Park­plät­ze ent­lang der Stra­ße oder beim Signal­ko­gel-Park­platz (Jager­bachl-Stu­be) fal­len unter die Rege­lung. Also vor Abfahrt noch schnell zum Auto­ma­ten und bezahlen!

Gebüh­ren und Bezahlung

Min­dest­ge­bühr: 1 € pro Stunde

1 € pro Stunde Tages­ta­rif: 8 €

8 € Frei­park­zeit: 30 Minuten

30 Minuten Park­zei­ten: täg­lich von 08:00 bis 18:00 Uhr

täg­lich von 08:00 bis 18:00 Uhr Stra­fe bei Nicht­zah­lung: 70 €

Die Auto­ma­ten befin­den sich nur auf den Park­plät­zen. Die Bezah­lung ist mit Bar­geld (Schei­ne), Ban­ko­mat­kar­te oder Kre­dit­kar­te, auch mit akti­vier­ter Quick Funk­ti­on mög­lich – dazu ist kei­ne Inter­net­ver­bin­dung nötig. Ein Auto­mat am Offen­see (beim ehem. Restau­rant) erlaubt nur bar­geld­lo­se Zah­lung. Ach­tung: Han­dy­zah­lun­gen wie über die Easy­Park-App funk­tio­nie­ren nicht, oder nur ein­ge­schränkt, da es in die­sem Gebiet kei­nen, bzw. schlech­ten Mobil­funk­emp­fang gibt.

Her­aus­for­de­run­gen

Vie­le Besu­cher sind unzu­frie­den mit der Umset­zung. Sepp, ein Wan­de­rer am Lang­bath­see, sagt: “Das Sys­tem ist über­haupt nicht durch­dacht!” Er bemän­gelt, dass es kei­ne Infor­ma­tio­nen für aus­län­di­sche Besu­cher gibt und auch all­ge­mein schlecht beschrie­ben ist. Aber das ist nicht das ein­zi­ge Man­ko, erzäh­len zwei Eben­seer, die gera­de vor Ort sind: „Man kann nur mit einer Ban­ko­mat­kar­te oder Bar­geld (Schei­ne) bezah­len, wer die Ban­ko­mat­kar­te am Han­dy hat, der wird schnell mer­ken, dass es nicht funk­tio­niert, weil kein Han­dy­emp­fang in die­sem Gebiet ist.“

Fazit

Das neue Park­sys­tem am Offen­see und Lang­bath­see sorgt für gemisch­te Reak­tio­nen. Wäh­rend die Gebüh­ren mode­rat sind, sor­gen die feh­len­de Han­dy­ver­bin­dung und ein­ge­schränk­ten Zah­lungs­me­tho­den für Ver­wir­rung. Besu­cher soll­ten sich im Vor­aus infor­mie­ren, wie die bar­geld­lo­se Bezah­lung per Han­dy App von Easy Park funktioniert.