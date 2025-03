OÖ Job Week 2025: Betrie­be besu­chen, Beru­fe erleben!

Vom 31. März bis 5. April 2025 öff­nen Unter­neh­men in ganz Ober­ös­ter­reich bereits zum vier­ten Mal ihre Türen. Wäh­rend der Berufs­in­fo­wo­che Num­mer 1 kön­nen Inter­es­sier­te, von Schü­lern bis hin zu Berufs­ein­stei­gern und erfah­re­nen Fach­kräf­ten, die viel­fäl­ti­gen Berufs­mög­lich­kei­ten und Unter­neh­mens­kul­tu­ren direkt vor Ort ken­nen­ler­nen. Unter­neh­men in allen Regio­nen Ober­ös­ter­reichs bie­ten dabei exklu­si­ve Ein­bli­cke in ihre Arbeits­welt und laden zu Gesprä­chen mit den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern ein.

„Das Beson­de­re an der OÖ Job Week ist der direk­te Zugang zu den Unter­neh­men. Teil­neh­mer kön­nen sich die Werk­stät­ten, Pro­duk­ti­ons­hal­len und Büros anschau­en und sich mit den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern über die ver­schie­de­nen Tätig­kei­ten sowie Kar­rie­re­mög­lich­kei­ten aus­tau­schen. Dies bie­tet eine authen­ti­sche und pra­xis­na­he Mög­lich­keit, mehr über die Betrie­be und deren Arbeits­plät­ze zu erfah­ren.“, erklärt Mar­tin Ettin­ger, Obmann der WKO Gmunden.

„Durch die OÖ Job Week wird jun­gen Men­schen, aber auch allen Inter­es­sier­ten, die Mög­lich­keit gebo­ten, sich ein rea­lis­ti­sches Bild von den unter­schied­lichs­ten Berufs­fel­dern zu machen“, betont Ettin­ger. „Indem die Unter­neh­men ihre Türen öff­nen, stärkt dies nicht nur ihre Arbeit­ge­ber­mar­ke, son­dern för­dert auch das Ver­ständ­nis für die Berufs­welt vor Ort und för­dert die Bekannt­heit in der Region.“

Die OÖ Job Week ist nicht nur eine Gele­gen­heit für Arbeits­su­chen­de, Schü­le­rin­nen und Schü­ler, son­dern auch eine wert­vol­le Platt­form für die Unter­neh­men. Um die Teil­nah­me zu erleich­tern, steht allen Unter­neh­men eine „Tool­box“ zur Ver­fü­gung, die Check­lis­ten, Vor­la­gen und hilf­rei­che Tipps für die Vor­be­rei­tung sowie Durch­füh­rung einer Ver­an­stal­tung ent­hält. „Unter­neh­men, die sich noch für die OÖ Job Week 2025 anmel­den möch­ten, haben noch bis Ende März die Mög­lich­keit, sich zu regis­trie­ren.“, ergänzt Mar­tin Ettinger.

Für Schu­len wird eine „School­box“ bereit­ge­stellt, um die Leh­re­rin­nen und Leh­rer in ihrem Berufs­ori­en­tie­rungs­un­ter­richt zu unter­stüt­zen. Sie ent­hält vie­le Arbeits­blät­ter und Unter­richts­bei­spie­le, mit denen die OÖ Job Week ein­fach in den Unter­richt inte­griert wer­den kann.

Sämt­li­che Ver­an­stal­tun­gen und die teil­neh­men­den Betrie­be sind auf jobweek.at zu fin­den. Der Besuch der Ver­an­stal­tun­gen ist kos­ten­los, aber aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den wird um Anmel­dung ersucht.