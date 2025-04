Am 5. April fand das Jubi­lä­ums­kon­zert der Markt­mu­sik Schörf­ling in der Turn­hal­le der Volks­schu­le Schörf­ling statt. Nicht nur die Turn­hal­le war bis zum Bers­ten gefüllt, auch der Kon­zert­abend war wun­der­bar voll­be­packt und hat­te für jeden Besu­cher etwas zu bieten.

Kapell­meis­ter Ger­hard Gründl jun. diri­gier­te an die­sem Abend sei­ne vier letz­ten Stü­cke als musi­ka­li­scher Lei­ter. Das letz­te Stück „Gruß aus Wien“ war auch das ers­te Stück, das er vor 20 Jah­ren nach der Über­ga­be des Takt­stocks von Josef Koder­hold diri­gier­te. Für ihn hat der Marsch auch eine beson­de­re Bedeu­tung, erin­nert es ihn an sei­ne dama­li­ge Zeit bei der Gar­de­mu­sik Wien. Nach dem Marsch über­gab er sei­nen Takt­stock an The­re­sa Hub­we­ber, die die Markt­mu­sik als ers­te Kapell­meis­te­rin lei­ten wird. Natür­lich hat­ten sich die Musiker:innen eine gebüh­ren­de Ver­ab­schie­dung über­legt. So wur­de nach der Über­ga­be das Stück „Dan­ke­schön“ von den Fäascht­bänk­lern angestimmt.

In einem kur­zen Inter­view mit Mode­ra­tor Gün­ther Hartl blick­te Gründl auf sei­ne wich­tigs­ten Jah­re im Ver­ein zurück. Als klei­nes Prä­sent gab es eine begehr­te Hörbst-Kari­ka­tur, sowie als Aner­ken­nung und Wert­schät­zung für sei­ne Arbeit die offi­zi­el­le Auf­nah­me in den Ver­ein als Ehrenkapellmeister.

Auch im Ver­ein konn­ten Ehrun­gen ver­lie­hen wer­den. So erhiel­ten Phil­ipp Kohl­roß, Mari­on Kroiß­mayr, Chris­ti­an Landl und Miri­am Rei­ter die Ver­dienst­me­dail­le in Bron­ze für die 15-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft. Die Ver­dienst­me­dail­le in Sil­ber für 25 Jah­re Mit­glied wur­de an Roman Mayr­ho­fer ver­lie­hen. Das Ehren­zei­chen in Gold für Tätig­kei­ten auf Ver­ein- und Bezirks­ebe­ne erging an Mari­on Kohl­roß und Car­men Nöham­mer. Der schei­den­de Kapell­meis­ter Ger­hard Gründl jun. erhielt das Ver­dienst­kreuz in Sil­ber und das Ver­dienst­kreuz in Gold erging an Chris­ti­an Kohl­roß. Mari­on Kohl­roß schied aus dem Ver­ein aus und wur­de zum Ehren­mit­glied ernannt.

Nach der Pau­se erklang das Jugend­or­ches­ter unter der Lei­tung von Franz Flot­zin­ger und Mag­da­le­na Bachin­ger und gab zwei Stü­cke zum Bes­ten. Flo­ra Strei­cher, Andre­as und Mar­kus Schachin­ger, Lea Föls und Sebas­ti­an Gebets­roi­ther absol­vier­ten das Juni­or-Leis­tungs­ab­zei­chen und Han­nah Reger das JMLA in Bronze.

Danach folg­te das schö­ne Stück „Baba Yetu“ (Vater Unser auf Swa­he­li) mit dem Scho­la-Pro­jekt­chor unter der Lei­tung von Bar­ba­ra Pölz­leit­h­ner. Als Solist trat Mar­tin Strolz auf.

Lea Cena­tiem­po stell­te mit „Rise like a Phoe­nix“ ihr gesang­li­ches Kön­nen unter Beweis und Con­chi­ta Wurst in den Schatten.

Alles in allem ein gelun­ge­ner Kon­zert­abend, an dem nicht nur die Musik, son­dern auch die Men­schen dahin­ter im Vor­der­grund standen.