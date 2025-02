Ein beson­de­rer Tag war der Mon­tag 17.2.2025 im Gast­haus Eisen­gat­tern in Kirch­ham bei Josef Brunn­tha­ler. Erst­mals hielt die im Mai 2024 gegrün­de­te „Lau­dach­ta­ler Sän­ger­run­de” ihre Jah­res­haupt­ver­samm­lung mit Neu­wahl des Vor­stan­des ab.

Kurz zur Geschich­te: Die dama­li­ge Sän­ger­run­de Gschwandt hat ihr Quar­tier in der Volks­schu­le Gschwandt zu Guns­ten des Kin­der­gar­ten ver­las­sen müs­sen und ging Man­gels pas­sen­dem Ersatz­quar­tier auf Her­berg­su­che. Fün­dig wur­den die sang­es­star­ken Män­ner im Gast­haus Eisen­gat­tern in Kirch­ham, wo ihnen Sepp Brunn­tha­ler im Extrast­überl Her­ber­ge gab. Dafür wur­de er auch bei der heu­ti­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung beson­ders geehrt.

Schließ­lich haben die Mit­glie­der der Sän­ger­run­de an einem neu­en Logo und Namen gebas­telt und auch mit der Bezeich­nung „Sän­ger­run­de Lau­dach­tal“ ein­stim­mig für eine Umbe­nen­nung zuge­stimmt. Her­bert Riess gelang es mit Bgm. Ingo Dörf­lin­ger ein tol­les Logo zu kre­ieren. Logo und Namens­än­de­rung zu „Lau­dach­ta­ler Sän­ger­run­de“ wur­de auch in einer Gemein­de­sit­zung offi­zi­ell mit 13.5.2024 geneh­migt. Die Suche nach einem geeig­ne­ten Pro­be­lo­kal ver­lief anfangs schwie­rig, wur­de aber unter Mit­hil­fe von Karl Baum­gart­ner „Gau­di­max“ und auch Mess­ner in der Pfar­re Kirch­ham nach Ver­hand­lung mit Pfar­rer Pater Franz im Pfarr­heim Kirch­ham Wirk­lich­keit. Der neu for­mier­te Män­ner­chor hat­te bereits eini­ge erfolg­rei­che Auf­trit­te, wie im Mai 2024 beim gro­ßen Chor­sin­gen in Bad Goi­sern, im Juni 2024 bei der lan­gen Nacht der Kir­chen in Kirch­ham und im Dezem­ber 2024 mit dem Advent­sin­gen im Alten­heim Vorchdorf.

Nun zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung, wo der schei­den­de Obmann Rupert Helm­ber­ger bei der Eröff­nung und Begrü­ßung den Bgm. Ingo Dörf­lin­ger Kirch­ham, Ehren­mit­glied und Obmann des Kame­rad­schafts­bun­des Gschwandt Franz Wampl und alle Mit­glie­der der Sän­ger­run­de herz­lich begrüß­te. Rupert Helm­ber­ger war ja bei der Grün­dung der Sän­ger­run­de Gschwandt 1978 dabei und seit 1988 auch Obmann bis zum heu­ti­gen Tag. Dies erwähn­te er auch bei sei­nem Bericht der letz­ten Jah­re, den er mit Stolz und doch jetzt als schei­den­der Obmann mit Weh­mut vor­brach­te. Es folg­te der Bericht des Schrift­füh­rers Johann Plas­ser und anschlie­ßend der Kas­sa­be­richt von Hans Burg­stal­ler. Für sei­ne Arbeit als Kas­sier gab es nur Lob durch die Kas­sa­prü­fung und auch die ent­spre­chen­de Ent­las­tung durch die Mit­glie­der. Dann kam Bgm. Ingo Dörf­lin­ger zu Wort und führ­te die Neu­wahl des Vor­stan­des durch, die wie erwar­tet ein ein­stim­mi­ges Ergeb­nis ergab.

Neu­er Obmann des Ver­ei­nes ist Karl Baum­gart­ner, sein Stell­ver­tre­ter Alo­is Söberl, Schrift­füh­rer Johann Plas­ser mit Stv. Her­bert Riess, Kas­sier Hans Burg­stal­ler mit Stv. Hubert Mar­tet­schlä­ger, als Bei­rä­te Rupert Helm­ber­ger und Hel­mut Wie­sen­ber­ger. Die Posi­ti­on des Chor­lei­ters ver­bleibt wie gewohnt bei Edu­ard Fried­rich. Alle gewähl­ten Vor­stands­mit­glie­der nah­men die Wahl unter Applaus der Anwe­sen­den an.

Anspra­chen und Dan­kes­wor­te folg­ten anschlie­ßend von Bgm. Ingo Dörf­lin­ger, Ehren­mit­glied Franz Wampl und auch von Chor­lei­ter Edu­ard Fried­rich. Auch Karl Baum­gart­ner als neu­er Obmann bedank­te sich für das Ver­trau­en zu die­ser ver­ant­wor­tungs­vol­len Posi­ti­on und freut sich auf vie­le schö­ne Stun­den und Erleb­nis­se in der Lau­dach­ta­ler Sän­ger­run­de. Als Abschluss erklang noch zur Freu­de von Ingo Der­flin­ger ein Lied aus sei­nem Hei­mat­land Kärnten.