Lie­be siegt über alles, so auch das Wet­ter betref­fend. Wäh­rend am Sonn­tag 30.3.2025 das Wet­ter am Vor­mit­tag alles ande­re als freund­lich war, konn­ten die vie­len Besu­cher zu Mit­tag und Nach­mit­tag die Son­nen­strah­len genie­ßen und ihren Lie­ben “die Lie­be abstat­ten” und so fan­den tau­sen­de gekauf­te Her­zen ihren rich­ti­gen Platz bei Mann und Frau. Strah­len­de Gesich­ter, Her­zen groß oder klein zier­ten die Gäs­te am Lieb­statt­sonn­tag, die aus allen Him­mels­rich­tun­gen und Län­der nach Gmun­den gekom­men sind. Es ist eine Freu­de in Zei­ten wie die­sen so vie­le strah­len­de Gesich­ter zu sehen.

Mag es auch auf der Welt viel Unheil geben, ein Platz für Lie­be wäre über­all mög­lich, falls die Ver­nunft siegt und Umwelt­ka­ta­stro­phen nicht so vie­le Schick­sa­le besche­ren wür­den. Schön, dass es den Brauch „Lieb­statt­sonn­tag“ gibt, der Son­nen­schein und Lie­be in vie­le Her­zen bringt.