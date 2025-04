Die Absa­gen der ver­gan­ge­nen Mona­te haben einen Ter­min­stau der Extra­klas­se ver­ur­sacht. Alle Künst­le­rin­nen und Künst­ler wol­len so schnell wie mög­lich wie­der zurück auf die Bühne!

Und dann kommt’s, wie es kom­men muss: Durch einen Irr­tum ste­hen an einem Spiel­ter­min zwei Solo­stü­cke am Pro­gramm. Erle­ben sie was pas­siert, wenn eine Frau und ein Mann, die dach­ten, der Abend und die Büh­ne gehör­ten ihnen ganz allein, sehr schnell eine gemein­sa­me Show aus dem Ärmel schüt­teln müssen.

Da hilft nur noch: Impro­vi­sie­ren. „Das Bes­te aus zwei Wel­ten“ machen, wie man so schön sagt.

„So wenig Platz hat­te ich noch nie auf einer Büh­ne. Das ist ein Witz.“ (Gre­gor S.)

„Ich ver­ste­he den Kol­le­gen nicht, der Kol­le­ge ver­steht mich nicht. Es ist eine Kata­stro­phe.“ (Mag­da L.)

„Es. Ist. Ein. Alb­traum.“ (Mag­da L. und Gre­gor S.)

„Also los.“ (Mag­da L. und Gre­gor S.)