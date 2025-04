Musi­ca Gra­tia schenkt allen Inter­es­sier­ten aber­mals ein gro­ßes Chor- und Orches­ter­kon­zert mit fünf SolistInnen.

ALT­MÜNS­TER, GMUN­DEN Zwei Chö­re und zwei Orches­ter erklin­gen abwech­selnd von links und rechts und in Ste­reo­pho­nie, eines ist die Stim­me der Gläu­bi­gen, das ande­re die der „Toch­ter Zion“, also des bibli­schen Jeru­sa­lem. Fünf Gesangs­so­lis­tIn­nen tre­ten auf, einer ver­kör­pert mit mäch­ti­gem Bass Jesus Chris­tus, ein ande­rer als Erzäh­ler den Evan­ge­lis­ten Mat­thä­us. Ari­en heben einen in facet­ten­rei­che Gefühl­zu­stän­de. Cho­rä­le erzäh­len, was in der Gemein­de vor sich geht,…

Johann Sebas­ti­an Bach hat­te als Tho­mas­kan­tor in Leip­zig ver­trag­lich besie­geln müs­sen, dass nichts von dem, was er für die von ihm zu bespie­len­den Kir­chen kom­po­nie­ren wür­de, opern­haft klin­gen wür­de. Doch in die­sem Fall, bei sei­nem umfang­reichs­ten und groß­ar­tigs­ten Werk, der Mat­thä­us-Pas­si­on BWV 244, brach er sein Ver­spre­chen. Des­halb, so berich­tet eine Anek­do­te, wur­de ihm nur ein Teil des Hono­rars aus­be­zahlt. Das opus magnus ist der­ma­ßen dra­ma­tisch ange­legt, dass es einer Oper in nichts nach­steht. Bach ist in die­sem Spät­werk auf dem Zenith sei­nes Schaf­fens ange­langt. Mit spar­sams­ten Mit­teln und maxi­ma­ler Wir­kung macht er in zeit­lo­ser Aktua­li­tät hör­bar und fühl­bar, was Men­schen ein­an­der antun können.

Musi­ca Gra­tia, das Klas­sik-Pro­jekt von Her­lin­de und Gün­ther Schal­ler, ist in sei­ner ach­ten Sai­son bei die­sem Monu­ment der Musik­ge­schich­te ange­langt. 2020 hat­te die fer­ti­ge Pro­duk­ti­on wegen Coro­na zwei Wochen vor der Auf­füh­rung abge­sagt wer­den müs­sen. In einem zwei­ten Anlauf schen­ken die begeis­ter­ten Musi­ker die­se bis­lang auf­wän­digs­te Auf­füh­rung dank­bar ihren inter­es­sier­ten Mit­men­schen im Raum Gmun­den-Alt­müns­ter. Der Ein­tritt ist frei.

Das Instru­men­tal­ensem­ble Musi­ca Gra­tia, Solis­ten und Chor – die­sen bil­den aber­mals die „Sing­fo­ni­ker in f“ aus dem Atter­gau – zäh­len ins­ge­samt rund 65 Mit­wir­ken­de. Den spe­zi­el­len, authen­ti­schen Klang machen die baro­cken Ori­gi­nal-Instru­men­te aus. Das wer­den Holz­blas­in­stru­men­te und unter den Strei­chern erst­mals auch eine Gam­be sein. Auch die Orgel stimmt mit ein.

Die Solis­tIn­nen sind Mar­ti­na Dax­böck (Sopran), Johan­na Kro­ko­vay (Alt), Johan­nes Bam­ber­ger (Tenor/Evangelist), Gün­ter Haumer (Bass) und Josef Brand­ner (Bass/Jesus). „Singfoniker“-Dirigent Karl Lohn­in­ger hat die Gesamt­lei­tung inne.

Die Grö­ße des Ensem­bles und die vie­len Kon­zert­be­su­cher im letz­ten Jahr waren für Musi­ca Gra­tia der Anlass nach einer gro­ßen Kir­che Aus­schau zu hal­ten, und so darf die Mat­thä­us-Pas­si­on nun am Vor­abend der Kar­wo­che in der präch­ti­gen Pfarr­kir­che Alt­müns­ter erklingen.

Wegen der lan­gen Dau­er – 3 Stun­den – wird es eine Pau­se geben.

Ter­min: Sams­tag, 12. 4. 2025, 18 Uhr, Pfarr­kir­che Alt­müns­ter, Ein­tritt frei