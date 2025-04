Er ist fer­tig errich­tet und war­tet noch auf sei­ne offi­zi­el­le Eröff­nung im Mai – doch der neue Pump­track an der Gmund­ner Espla­na­de ist bereits jetzt ein wah­rer Magnet für Ska­ter und Biker, denen damit nahe dem Stadt­zen­trum die Mög­lich­keit zu sport­li­cher Betä­ti­gung mit einem für Gmun­den neu­en Erleb­nis­fak­tor gebo­ten wird.

Damit ist ein lang­ge­heg­ter Wunsch end­lich Wirk­lich­keit gewor­den: Auf Initia­ti­ve der Gmund­ner Grü­nen wur­de 2023 eine Mehr­heit für die Errich­tung eines Pump­tracks an einem der schöns­ten Orte Öster­reichs – direkt an der Espla­na­de – erreicht, freut sich Gemein­de­rats­man­da­tar Peter Grund­nig, Mit­glied im Mobi­li­täts­aus­schuss. „Der Pump­track bie­tet eine moder­ne, sport­li­che Alter­na­ti­ve zu klas­si­schen Spiel­plät­zen – und das mit­ten in der Stadt“, so Grund­nig, der sich in der Ver­gan­gen­heit beson­ders für die neue Frei­zeit­ein­rich­tung stark gemacht hat. „Er ist gut erreich­bar, beson­ders attrak­tiv an hei­ßen Som­mer­ta­gen als Zwi­schen­sta­ti­on auf dem Weg zum See und spricht Kin­der, Jugend­li­che sowie sport­li­che Erwach­se­ne glei­cher­ma­ßen an.“

„Das ist defi­ni­tiv der attrak­tivs­te Pump­track in Öster­reich“, sagt Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf. „Es gibt kei­nen schö­ne­ren Ort dafür als in Gmun­den an der Espla­na­de, direkt am See­ufer.“ Vor allem Kin­dern und Jugend­li­chen wer­de damit auf nie­der­schwel­li­ge und unkom­pli­zier­te Art und Wei­se die Mög­lich­keit zu Sport und Bewe­gung gebo­ten. „Es ent­steht dadurch auch ein Ort der Begeg­nung, der Kom­mu­ni­ka­ti­on und des gesell­schaft­li­chen Mit­ein­an­ders im öffent­li­chen Raum – kos­ten­los und für alle“, betont Krapf. Ziel des Pro­jekts sei es, Kin­der und Jugend­li­chen Bewe­gung im Frei­en zu ermög­li­chen. Auch der Gesund­heits­aspekt sei nicht zu ver­nach­läs­si­gen. Grund­nig ergänzt: „Die Poli­zei berich­tet immer häu­fi­ger, dass Kin­der Schwie­rig­kei­ten bei der Rad­fahr­prü­fung haben – nicht wegen der Theo­rie, son­dern wegen man­geln­der Fahr­pra­xis. Gera­de das siche­re Len­ken mit einer Hand (zum Geben von Hand­zei­chen) fällt oft schwer. Die Pump­track för­dert auf spie­le­ri­sche Wei­se die Rad­fahr­kom­pe­tenz – und das mit jeder Men­ge Spaß.“

„Mit dem neu­en modu­la­ren Pump­track an der Espla­na­de ent­steht ein zeit­ge­mä­ßes Bewe­gungs­an­ge­bot direkt am bestehen­den Rad­weg – ein attrak­ti­ver Treff­punkt für Jung und Alt, der Fahr­spaß mit sport­li­cher Her­aus­for­de­rung ver­bin­det“, sagt Sport­re­fe­rent Maxi­mi­li­an Att­wen­ger. „Die Anla­ge ist ein bedeu­ten­der Schritt in der Wei­ter­ent­wick­lung Gmun­dens als rad­freund­li­che Stadt. Sie stärkt nicht nur den Stel­len­wert des Rad­fah­rens im All­tag und in der Frei­zeit, son­dern leis­tet auch einen wich­ti­gen Bei­trag zur För­de­rung von Bewe­gung und Gesund­heit – ins­be­son­de­re für Kin­der und Jugendliche“.

Der Stand­ort wur­de bewusst gewählt – in der Nähe des Stadt­zen­trums und nicht irgend­wo drau­ßen an der Peri­phe­rie. Peter Grund­nig dazu: „Mit dem Pump­track gewinnt die Espla­na­de eine neue, akti­ve Facet­te. Sie stei­gert nicht nur die Auf­ent­halts­qua­li­tät für Besu­che­rin­nen und Besu­cher, son­dern bringt auch fri­schen Schwung für uns Gmund­ne­rin­nen und Gmund­ner – ein Bei­trag zur Bele­bung der Innen­stadt, wie wir ihn uns wün­schen.“ Da sich der Stand­ort in der sen­si­blen 500-Meter-Ufer­zo­ne befin­det, habe man sich für eine mobi­le Pump­track-Ver­si­on ent­schie­den, so Grund­nig: „Viel­leicht nicht die spek­ta­ku­lärs­te Vari­an­te, aber eine, die zen­tral liegt, allen offen­steht – und unse­ren See respektiert.“

Die Hälf­te der Kos­ten von 135.000 Euro wird vom Land OÖ (Sport­res­sort, LR Mar­kus Ach­leit­ner) über­nom­men. Die Stadt Gmun­den hat­te sich zuvor für das För­der­pro­gramm „Pump­track-Offen­si­ve“ bewor­ben. Bür­ger­meis­ter Krapf: „Unse­re Ein­rei­chung dürf­te vom Kon­zept und von der Lage über­zeugt haben. Wir wur­den neben Gries­kir­chen dafür ausgewählt.“