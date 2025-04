In Stein­bach am Atter­see muss­te am Sonn­tag­vor­mit­tag ein Klet­te­rer aus dem Mahdl­gupf-Klet­ter­steig geret­tet wer­den. Der 42-Jäh­ri­ge aus Deutsch­land hat­te plötz­lich Krämp­fe und konn­te weder vor noch zurück.

Kräfteversagen im Bereich der Weißen Wand

Am Sonn­tag stieg der erfah­re­ne 42-jäh­ri­ge Klet­ter­steig­ge­her gegen 07:15 Uhr auf einer See­hö­he von etwa 650 Metern in den Mahdl­gupf-Klet­ter­steig ein. Nach rund einer Stun­de Klet­ter­zeit im Bereich der soge­nann­ten Wei­ßen Wand ver­lie­ßen ihn plötz­lich die Kräf­te. Der Mann ver­spür­te star­ke Krämp­fe in Hän­den und Füßen. Kurz vor der zwei­ten Schlüs­sel­stel­le, dem bekann­ten „Scho­ko­la­den-Über­hang“, war schließ­lich ein Wei­ter­kom­men eben­so unmög­lich wie ein Rückzug.

Alarmierung der Rettungskräfte und Hubschraubereinsatz

In sei­ner aus­weg­lo­sen Lage setz­te der Deut­sche einen Not­ruf ab. Die Poli­zei ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Berg­ret­tung und einen Beam­ten der Alpi­nen Ein­satz­grup­pe. Ein Poli­zei­hub­schrau­ber nahm umge­hend einen Such­flug auf und konn­te den erschöpf­ten Klet­te­rer rasch im Steig lokalisieren.

Rettung mittels Tau und medizinische Erstversorgung

Die Crew des Hub­schrau­bers führ­te die Ret­tung mit­tels varia­blem Tau durch und brach­te den Mann sicher auf einen Zwi­schen­lan­de­platz. Dort wur­de er von einem Not­fall­sa­ni­tä­ter der Berg­ret­tung medi­zi­nisch erst­ver­sorgt. Anschlie­ßend erfolg­te der Trans­port ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl.

Quel­le: LPD OÖ